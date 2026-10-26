Hallaron sin vida a El Komanche, el reconocido streamer salvadoreño de 30 años

La reacción de la comunidad digital y la denuncia de ciberacoso

Por el momento, no se dieron a conocer las causas de su muerte y las autoridades no habían confirmado públicamente su identidad en el marco de la investigación. A las denuncias de acoso en Internet se sumaron otros colegas que reprobaron con firmeza estas actitudes, como fue el caso de la figura de internet argentina Coscu. “R.I.P Comanche… Eso pasa cuando comunidades de ratas juegan a ser jueces de la vida del resto de personas”, publicó en un comentario en X, a lo que le siguió: “Me da pena pensar que por odio y por hostigamiento de internet una persona puede llegar a lo peor”, reflexionó.