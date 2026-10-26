Hallaron sin vida a El Komanche, el reconocido streamer salvadoreño de 30 años

Resumen para apurados
- El streamer salvadoreño Carlos Gómez, 'El Komanche', fue hallado muerto el domingo en su casa de Monterrey, en un hecho investigado y vinculado a denuncias de ciberacoso.
- Vecinos alertaron tras ver su puerta abierta. El joven de 30 años padecía depresión y había denunciado intensas campañas de hostigamiento y odio en plataformas virtuales.
- La tragedia conmocionó a la comunidad digital y reavivó el debate global entre creadores de contenido sobre la salud mental y la urgencia de frenar el acoso en las redes.
El reconocido streamersalvadoreño Carlos Mauricio Gómez, más conocido como El Komanche, falleció a los 30 años. El creador de contenido habría sido encontrado muerto en su vivienda en Monterrey, Estado de Nuevo León, este domingo 25, lo que causó gran conmoción entre sus seguidores. Su muerte puso de relieve los debates por la salud mental y los efectos del acoso en redes sociales.
El referente del streaming residía en la colonia Paseo de las Cumbres y, de acuerdo con los reportes de medios locales así como de su mánager, serían los vecinos los que habrían dado la alerta. Las versiones indicaron que notaron la puerta de la casa abierta desde el día anterior al hallazgo. Pronto su representante se encargó de confirmar el deceso por plataformas digitales.
Un fuerte mensaje tras la tragedia
“Sí, es una noticia confirmada, ya conversé con su familia”, afirmó Byron Reyes en una historia de su cuenta de Instagram, a lo que le siguió una contundente frase en la que puso atención en los graves posibles motivos del deceso: “El bullying a cualquier escala no es un juego”. Luego, el representante dedicó una publicación en la que profundizó sobre las agresiones en el entorno virtual y cómo pueden afectar severamente a la salud mental.
Reyes se refirió a las críticas que el joven había recibido durante años en el espacio digital. “En internet todos creemos que tenemos el derecho de poder señalar o criticar a los demás sin siquiera conocerlos o sin saber lo mucho que pueden afectar esas palabras al otro, espero que esto marque un precedente para muchos antes de criticar a los demás”, expresó.
La reacción de la comunidad digital y la denuncia de ciberacoso
Por el momento, no se dieron a conocer las causas de su muerte y las autoridades no habían confirmado públicamente su identidad en el marco de la investigación. A las denuncias de acoso en Internet se sumaron otros colegas que reprobaron con firmeza estas actitudes, como fue el caso de la figura de internet argentina Coscu. “R.I.P Comanche… Eso pasa cuando comunidades de ratas juegan a ser jueces de la vida del resto de personas”, publicó en un comentario en X, a lo que le siguió: “Me da pena pensar que por odio y por hostigamiento de internet una persona puede llegar a lo peor”, reflexionó.
En su publicación, Reyes confessed no estar listo para despedirse y adjuntó una fotografía en la que aparece con él, en la época en la que todavía tenía 4.000 suscriptores, audiencia que luego se agrandó a los 1,7 millones de usuarios actuales: “Te prometo que, mientras yo esté, rendiré tributo por todo lo que hiciste y lo mucho que inspiraste. Teníamos dos proyectos que me duele la vida entera que no se hagan (y no por el proyecto como tal) sino porque ahí iban depositados los sueños de ambos”, ha recordado.
El recuerdo como embajador de El Salvador
Según Reyes, Komanche “siempre quiso a su país de manera increíble”, por lo que lo ha calificado como uno de los “máximos embajadores” de El Salvador: “Lograste lo que ningún otro salvadoreño ha alcanzado en esta industria, y es el cariño de todos los que la conforman, los que en serio te conocíamos sabemos la increíble persona que eras”.
Komanche iba a ser uno de los participantes de La Velada del Año 6, pero su combate fue cancelado después de que lo desvelara de manera prematura. Tanto la organización como el propio comunicador confirmaron que el influencer se había saltado el acuerdo de confidencialidad.
Quién era El Komanche y los antecedentes que marcaron su carrera
Nacido en San Sebastián, El Salvador, Carlos Mauricio Gómez construyó desde 2015 una de las trayectorias más influyentes del entretenimiento hispanohablante. Tras superar adversidades socioeconómicas iniciales, alcanzó el pico de su carrera al convertirse en ideólogo y coorganizador de los Squid Craft Games junto a referentes globales como AuronPlay y El Rubius, hito que lo posicionó como un ícono de la comunidad centroamericana y un puente de colaboración en eventos masivos de la Kings League y Twitch.
Sin embargo, detrás de su éxito público, la vida de Gómez estuvo atravesada por complejas batallas personales. En octubre de 2023, el propio streamer reveló abiertamente a sus seguidores que había intentado quitarse la vida tras atravesar diagnósticos de trastorno bipolar, depresión y fuertes campañas de odio en redes. Tras varias polémicas con la plataforma y un baneo temporal, a inicios de enero de 2026 anunció su retiro definitivo de Twitch para volcarse a otras redes, dejando un antecedente de constante lucha contra la presión mediática y el acoso digital que hoy vuelve a conmover a la industria.
Este año, el Komanche iba a ser parte de La Velada del Año 6, el evento de boxeo organizado por Ibai. Sin embargo, su combate fue cancelado luego de que adelantara públicamente su participación, en incumplimiento del acuerdo de confidencialidad, según informaron el propio streamer y la organización.