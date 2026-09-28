Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado que revolucionó las redes

La Joaqui y Luck Ra: una separación que sacudió al mundo de la música

La confirmación del romance llegó aproximadamente dos meses después de que La Joaqui anunciara su separación de Luck Ra, con quien había mantenido una relación de más de dos años. A fines de julio, la artista confirmó el final de la pareja y, semanas más tarde, comenzaron a circular las primeras imágenes que la vinculaban sentimentalmente con Tiago PZK.