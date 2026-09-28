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Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado que revolucionó las redes

El cantante compartió una imagen junto a la artista mientras descendían de una aeronave y puso fin a las especulaciones sobre su relación. La confirmación llegó dos meses después de la separación de La Joaqui y Luck Ra, en medio de una polémica que involucró a los tres músicos.

Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado que revolucionó las redes
Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado que revolucionó las redes
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tiago PZK confirmó en Instagram su romance con La Joaqui al publicar una foto tomados de la mano bajando de un avión privado.
  • El anuncio llega dos meses después de que la cantante rompiera con Luck Ra, quien acusó públicamente a Tiago de traicionar su amistad por iniciar este vínculo.
  • La oficialización de la pareja intensifica el debate en redes sociales y la escena urbana argentina por la supuesta ruptura de códigos entre los artistas.
Resumen generado con IA

Después de varias semanas de rumores, Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui con una fotografía que no pasó inadvertida entre sus seguidores. El músico publicó en sus historias de Instagram una imagen en la que aparece tomado de la mano con la cantante mientras ambos descienden de un avión privado.

Video: Luck Ra rompió el silencio tras su separación de La Joaqui y habló de una “traición”

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La postal se convirtió en la primera confirmación pública contundente de una relación que ya había generado numerosas especulaciones y que adquirió una particular repercusión por el vínculo de amistad que Tiago mantenía con Luck Ra, expareja de la intérprete de RKT.

En la imagen, ambos aparecen vestidos con ropa deportiva y capuchas, frente a la aeronave. El gesto de caminar tomados de la mano fue interpretado por sus seguidores como una señal de que decidieron dejar atrás los rumores y hacer pública su relación.

Aseguran que había una sospecha de infidelidad previa a la separación de Luck Ra y La Joaqui

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Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado que revolucionó las redes

La Joaqui y Luck Ra: una separación que sacudió al mundo de la música

La confirmación del romance llegó aproximadamente dos meses después de que La Joaqui anunciara su separación de Luck Ra, con quien había mantenido una relación de más de dos años. A fines de julio, la artista confirmó el final de la pareja y, semanas más tarde, comenzaron a circular las primeras imágenes que la vinculaban sentimentalmente con Tiago PZK.

Ante las versiones que surgieron, la cantante explicó que conocía al músico desde hacía varios años y que entre ambos existía una historia previa, independiente de su relación con el cordobés.

Sin embargo, la situación tomó otra dimensión cuando Luck Ra decidió referirse públicamente al tema durante una entrevista con el streamer Coscu. Allí expresó su malestar por el acercamiento entre su expareja y quien consideraba un amigo cercano.

“Y lo que hizo el otro culero, la verdad que me parece una banda, ¿qué querés que te diga? Más sabiendo que con las únicas dos personas con las que yo había hablado cuando había cortado habían sido Lit y él”, manifestó el cantante.

El descargo de Luck Ra y los mensajes de Tiago PZK

Durante la conversación, el artista cordobés contó que se sintió traicionado por la actitud de Tiago, especialmente porque había recibido su apoyo durante los primeros momentos posteriores a la ruptura.

Según relató, el músico le enviaba mensajes de afecto y tranquilidad mientras atravesaba la separación, algo que posteriormente le provocó un mayor dolor al conocer la nueva relación.

Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado que revolucionó las redes Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado que revolucionó las redes

“El chabón me mandaba mensajes: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón’. Esos mensajes después me hicieron muy mal”, recordó.

Luck Ra también explicó que se encontraba en Nueva York cuando se enteró de que la noticia de su separación ya se había hecho pública y que desconocía cómo se había filtrado la información.

“A partir de ahí, mi vida se empezó a ir al carajo”, sostuvo al describir las consecuencias de lo sucedido.

No obstante, aclaró que su reclamo no estaba relacionado con la libertad de La Joaqui para comenzar una nueva relación, sino con lo que consideraba un incumplimiento de los códigos de amistad.

En ese sentido, también expresó que no guardaba rencor hacia su expareja y que deseaba que pudiera ser feliz en esta nueva etapa.

“Independientemente de si a mí me duele o no, eso ya es problema mío. Hicimos lo que pudimos, nos soltamos, no nos debemos nada”, afirmó.

La reacción de La Joaqui en las redes sociales

Después de las declaraciones de Luck Ra, La Joaqui publicó un video en TikTok que muchos de sus seguidores interpretaron como una respuesta indirecta al descargo del cantante.

La grabación incluía un fragmento de una canción de Kendrick Lamar cuya letra hacía referencia a la manipulación y las mentiras: “Sé que eres un manipulador experto y también un mentiroso habitual. Pero no digas mentiras sobre mí y yo no diré verdades sobre ti”.

Aunque la artista no mencionó a ninguna persona de manera explícita, la publicación generó un intenso debate entre los usuarios, que se dividieron entre quienes respaldaron su postura y quienes cuestionaron su acercamiento a Tiago PZK.

Con la fotografía compartida desde el avión privado, Tiago PZK y La Joaqui hicieron pública una relación que había permanecido bajo especulaciones durante semanas. La imagen también reavivó el interés por el conflicto con Luck Ra, cuyo descargo había convertido una historia sentimental en uno de los episodios más comentados de la escena musical argentina.

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