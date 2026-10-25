Ventanas tapadas y comida por delivery: cómo habría hecho el bioquímico para mantener cautiva a su familia durante cuatro años

Durante aproximadamente cuatro años, la vida de una familia transcurrió detrás de las paredes de una casa de dos plantas en Esquel, Chubut. Desde afuera, casi no había señales de sus integrantes. Los tres hijos no eran vistos en la calle, su madre aparecía ocasionalmente junto a una ventana y el único que salía con regularidad era el hombre que vivía con ellos.