"Sos mi pedazo de estrella": la desgarradora carta de la mamá de "Gaspi" a cuatro meses de su muerte

Esta no es la primera ocasión en que la madre de "Gaspi" utiliza sus canales digitales para rendir tributo a la memoria del humorista. A poco más de un mes del fallecimiento, la mujer había compartido una serie de imágenes nostálgicas, entre las que destacaba una foto en la que el joven lucía la camiseta de Independiente sentado en sus piernas, junto al texto: "No te puedo olvidar, qué lindo la pasábamos juntos. Fuiste mi luz, mi revolución y sendero". En aquella oportunidad, sumó también un video donde el streamer caminaba por la calle improvisando idiomas para hacer reír a sus acompañantes, sobre el cual afirmó: "Así serás recordado... No con IA".