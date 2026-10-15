"Sos mi pedazo de estrella": la desgarradora carta de la mamá de "Gaspi" a cuatro meses de su muerte
Michelle Prim recordó a su hijo con una foto de la infancia y un emotivo texto publicado en sus redes sociales. La mujer rememoró la complicidad que los unía y volvió a cuestionar las circunstancias del accidente de helicóptero en Río de Janeiro.
Resumen para apurados
- A cuatro meses del fatal choque de helicópteros en Río de Janeiro, la madre del streamer Gaspi publicó una emotiva carta donde apuntó a sospechas de corrupción en el hecho.
- El accidente ocurrió en junio tras colisionar dos aeronaves en Barra da Tijuca, siniestro que provocó un grave incendio y dejó seis fallecidos, incluido el músico Oliver Tree.
- El descargo renueva el reclamo de la familia del influencer por esclarecer las causas del siniestro, mientras su comunidad digital continúa rindiéndole tributos internacionales.
A cuatro meses del accidente aéreo que le costó la vida a "Gaspi" Prim Díaz en Río de Janeiro, su madre, Michelle Prim, compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales para recordar a su hijo y expresar el profundo dolor que atraviesa la familia. A través de una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram, acompañada por una fotografía de la infancia del reconocido creador de contenido argentino de 23 años, la mujer reflexionó sobre la ausencia del joven streamer y lanzó un contundente reclamo respecto de las causas de la tragedia ocurrida en Brasil.
"Un acto revolucionario": las emotivas palabras de Michelle Prim
En la historia difundida a través de la plataforma digital, la madre del influencer volcó sus sentimientos más profundos con frases dedicadas al vínculo único que mantenía con el joven. "Y van 4 meses sin poder todo, sí, sin todo mi poder de mamá, en vos. Sos y serás siempre mi acto más revolucionario, mi pedazo de estrella, mi consuelo y dedicación eterna", escribió la mujer en su posteo.
Además, destacó el esfuerzo compartido entre ambos durante el crecimiento del youtuber y remarcó el orgullo que siente por el camino trazado por su hijo. "Te ofrezco todos mis gestos y mis actos, a vos, que fuiste y serás UN TIPAZO, como bien dijiste. Lo logramos juntos, los dos a la par y te solté para que tuvieras alas, mi crédito es tu mérito", agregó. Sin embargo, el texto concluyó con una firme sospecha acerca del choque aéreo: "Tus alas, propias, crecieron tan de prisa que no te pude parar. No es destino. El destino cruel. Fue corrupción, seguro", manifestó con indignación.
Homenajes en redes tras la tragedia
Esta no es la primera ocasión en que la madre de "Gaspi" utiliza sus canales digitales para rendir tributo a la memoria del humorista. A poco más de un mes del fallecimiento, la mujer había compartido una serie de imágenes nostálgicas, entre las que destacaba una foto en la que el joven lucía la camiseta de Independiente sentado en sus piernas, junto al texto: "No te puedo olvidar, qué lindo la pasábamos juntos. Fuiste mi luz, mi revolución y sendero". En aquella oportunidad, sumó también un video donde el streamer caminaba por la calle improvisando idiomas para hacer reír a sus acompañantes, sobre el cual afirmó: "Así serás recordado... No con IA".
El luto por la partida del creador de contenido movilizó no solo a su entorno familiar más cercano, como su hermano Federico Prim, sino también a destacadas figuras del ámbito del entretenimiento digital. Durante la celebración de La Velada del Año VI, el conocido streamer español Ibai Llanos rindió un emotivo homenaje al joven ante miles de espectadores y junto a los allegados del fallecido.
Un choque aéreo en Río de Janeiro que conmovió a las redes
El trágico episodio ocurrió el 14 de junio de 2026, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo en la zona de Recreio dos Bandeirantes, ubicada en el barrio de Barra da Tijuca, al oeste de Río de Janeiro, Brasil. La colisión provocó el impacto de las aeronaves contra el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos, lo que desató un voraz incendio que consumió al menos 20 automóviles del lugar.
El siniestro dejó un saldo fatal de al menos seis personas muertas, todas pertenecientes a la tripulación y pasajeros de los helicópteros, entre los que se identificó a Gaspar Prim Díaz, al cantante estadounidense Oliver Tree y al joven Lucas Vignale.
A cuatro meses de aquel trágico choque en territorio brasileño, las palabras de Michelle Prim reafirman la ininterrumpida búsqueda de consuelo y respuestas de una familia que continúa honrando el legado del influencer.