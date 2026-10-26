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Tucumán vivió otro masivo fin de semana de música

El Palacio de los Deportes explotó el viernes y el sábado. “La Mona” puso a todos a bailar cuarteto y el “Salmón” emocionó con sus hits.

ETERNA VIGENCIA. A un par de meses de cumplir 76 años, el “Rey del cuarteto” cantó y bailó sus populares temas más populares. palaciodelosdeportes_smt
ETERNA VIGENCIA. A un par de meses de cumplir 76 años, el “Rey del cuarteto” cantó y bailó sus populares temas más populares. palaciodelosdeportes_smt
Por Santiago Pérez Cerimele 26 Octubre 2026

Tucumán acaba de vivir otro fin de semana de espectáculos masivos y de jerarquía. Apenas un puñado de días atrás, la provincia había registrado un récord de asistencia a un show, con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que el 10 de octubre convocaron a más de 40.000 personas en el hipódromo, y a Fito Páez, que al día siguiente actuó en el club Central Córdoba con su Sale el Sol Tour 2026.

En esta ocasión, los protagonistas fueron Andrés Calamaro y Carlos “La Mona” Jiménez: con una noche cada uno, agotaron las entradas y, pese al clima lluvioso, llenaron el Palacio de los Deportes.

El sábado 24 de octubre, Calamaro desembarcó en el parque 9 de Julio con su gira “Como Cantor”, acompañado por una banda de siete músicos. Fue su única parada en el norte argentino, y las localidades se agotaron un par de días antes del show. Durante casi dos horas, el cantautor repasó algunos de los títulos más representativos de su trayectoria, que atravesó las distintas etapas, con paso por Los Abuelos de la Nada y por Los Rodríguez y, por supuesto, por su prolífica carrera como solista. En un momento de la velada, Calamaro homenajeó a Ricardo Iorio con un minuto de aplausos y luego siguió con su repertorio.

Andrés Calamaro hizo vibrar a Tucumán y dejó una confesión que emocionó a todos: “Esta sí que es Argentina”

Andrés Calamaro hizo vibrar a Tucumán y dejó una confesión que emocionó a todos: “Esta sí que es Argentina”

Ya de madrugada, el músico volcó su balance en su cuenta oficial de Instagram. “Esta sí que es Argentina. Qué pedazo de recital en San Miguel de Tucumán, gracias por tremendo cabezazo tucumano, de 4.500 abrazos afónicos”, escribió. El posteo se transformó enseguida en el espacio donde cientos de seguidores celebraron sus palabras y compartieron fragmentos de la noche.

En ese texto, Calamaro remarcó lo que significa cantar en la provincia. “Tocar en el país es incalculable y siempre especial. Tucumán es un clamor y sabe demostrar lo que vale y quiénes son. En Tucumán nos miramos todos a los ojos y nuestro abrazo se escuchaba desde el cielo... y todo el cielo. Siempre gracias”, agregó.

GARGANTAS ROJAS. Los tucumanos corearon todas las canciones de Calamaro; en especial, los clásicos, como “Paloma” y “Sin documentos”. u.producciones GARGANTAS ROJAS. Los tucumanos corearon todas las canciones de Calamaro; en especial, los clásicos, como “Paloma” y “Sin documentos”. u.producciones

También recordó que la noche coincidió con los 26 años de la publicación de El Salmón -su disco quíntuple de más de 100 canciones, lanzado el 24 de octubre de 2000- y, en ese contexto, que Carlos “Indio” Solari versionó el tema que da nombre a ese álbum. Además, rindió tributo al cancionero local. “Volver y volver y volver al jardín de las zambas del ‘Cuchi’ (N. de la R.: en alusión errónea al salteño Gustavo Leguizamón, uno de los más fecundos cantautores de zamba) es la luna y mi soledad, la independencia y la sangre derramada”, escribió. Y calificó a la noche de este modo: “Deleite que alegra los corazones y afila las guitarras”.

Así está hoy Charo, la hija de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro: qué estudia y cuáles son sus proyectos

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La presentación integró la gira “Como Cantor”, que el propio músico concibió como un ritual y como el cumplimiento de un destino. Con esta visita, además, se reencontró con el público tucumano luego de abril de 2025, cuando más de 5.000 personas colmaron el mismo recinto y se cerró una ausencia de casi seis años. Aquella vez, el recital sirvió también para estrenar la nueva etapa del Palacio de los Deportes, tras las mejoras realizadas por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Cuarteto

La noche anterior, el viernes, había sido el turno de “La Mona”. “El Rey del Cuarteto” volvió a los escenarios tucumanos después de su multitudinario show de 2025 en Lules, y esta vez convirtió el Palacio de los Deportes en una pista de baile. Ese mismo viernes, Enzocerobulto se presentó en Diva.

ETERNA VIGENCIA. A un par de meses de cumplir 76 años, el “Rey del cuarteto” cantó y bailó sus populares temas más populares. palaciodelosdeportes_smt ETERNA VIGENCIA. A un par de meses de cumplir 76 años, el “Rey del cuarteto” cantó y bailó sus populares temas más populares. palaciodelosdeportes_smt

Detrás de la organización estuvo Julio Rasuk, responsable de Rasuk Producciones. En declaraciones a modo de balance, dijo que estaba muy contento y que disfruta de este momento. “Después de La Mona y de Calamaro (terminé) agotado, pero contento. Ya veníamos de hacer historia con los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, y tuvimos una hermosa fecha con Calamaro”, dijo.

El productor también se refirió a los artistas que desfilaron por sus escenarios. “Nos despedimos de este ‘finde’ con otro hermoso triplete. Pasaron mi querido ‘King’ Carlos, ‘El Salmón’ y Enzocerobulto. ¡Quién iba a imaginar que íbamos a estar haciendo estas locuras!”, expresó; y repartió el crédito entre sus compañeros: “Cada día estoy más a gusto y más contento con el equipazo que armé. ¡Cómo quiero a todas las personas que forman parte de Rasuk Producciones! Por su entrega, por ponerse la camiseta como lo hacen y por dejar todo en cada fecha”.

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán

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Rasuk habló, además, de la repercusión que genera su empresa en la provincia. “En este último tiempo no paramos de recibir mensajes de gente agradeciendo por todo lo que venimos generando en esta provincia, y eso me llena de orgullo”, aseguró.

La agenda de la productora continúa. “Todavía quedan fechas muy bellas por delante y ya estamos pensando en todo lo que se viene”, adelantó Rasuk. Para la semana próxima están previstos los shows de K4OS (31 de octubre, en el Palacio de los Deportes), y de Acru (mismo día, en La Gesta Cultural). Después llegarán Silvestre y la Naranja (14 de noviembre, club All Boys), y Mariano Mellino (21 de noviembre, en el Palacio de los Deportes).

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