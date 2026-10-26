Tucumán vivió otro masivo fin de semana de música

También recordó que la noche coincidió con los 26 años de la publicación de El Salmón -su disco quíntuple de más de 100 canciones, lanzado el 24 de octubre de 2000- y, en ese contexto, que Carlos “Indio” Solari versionó el tema que da nombre a ese álbum. Además, rindió tributo al cancionero local. “Volver y volver y volver al jardín de las zambas del ‘Cuchi’ (N. de la R.: en alusión errónea al salteño Gustavo Leguizamón, uno de los más fecundos cantautores de zamba) es la luna y mi soledad, la independencia y la sangre derramada”, escribió. Y calificó a la noche de este modo: “Deleite que alegra los corazones y afila las guitarras”.