Dale Q Va lanzó "Mamá": la emotiva canción que homenajea a las madres en su día

La banda cordobesa Dale Q' Va sorprendió a sus seguidores al presentar su nuevo tema musical "Mamá", una obra concebida como un homenaje para agasajar a las madres en su día. La producción cobra un significado especial al marcar el reencuentro de Neno Aguirre y David Ortíz cantando a dúo, un feat muy esperado que no se registraba desde hace varios años.