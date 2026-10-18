Dale Q Va lanzó "Mamá": la emotiva canción que homenajea a las madres en su día
La banda cordobesa estrenó un tema dedicado a las madres con el esperado reencuentro vocal de sus dos cantantes principales. La obra se suma a un variado abanico de clásicos de la música nacional pensados para homenajearlas en su día.
Resumen para apurados
- La banda cordobesa Dale Q' Va lanzó la canción "Mamá" para homenajear a las madres en su día en Argentina, con el regreso del dúo vocal Neno Aguirre y David Ortíz.
- El estreno marca el reencuentro de ambos cantantes tras años sin grabar juntos y se suma a la tradición musical argentina de dedicar canciones al amor maternal en distintos géneros.
- La obra amplía el cancionero popular del cuarteto y ratifica la vigencia de la música como recurso central de homenaje e identidad cultural en celebraciones familiares.
La banda cordobesa Dale Q' Va sorprendió a sus seguidores al presentar su nuevo tema musical "Mamá", una obra concebida como un homenaje para agasajar a las madres en su día. La producción cobra un significado especial al marcar el reencuentro de Neno Aguirre y David Ortíz cantando a dúo, un feat muy esperado que no se registraba desde hace varios años.
Desde la conducción de la agrupación fundamentaron el propósito central de este estreno especial de la popular banda cordobesa. “Queríamos hacerle un regalo a todas las mamás, y qué mejor que hacerlo con música”, expresaron desde Dale Q' Va en el comunicado oficial emitido con motivo del lanzamiento. La iniciativa busca acompañar las celebraciones familiares en cada rincón del país.
Del rock al folklore: los clásicos que cantan al amor maternal
La propuesta cuartetera de Dale Q' Va se incorpora a una amplia tradición de obras de artistas argentinos que han dedicado creaciones inolvidables a la figura materna en diversos géneros musicales.
En la escena pop y urbana reciente destacan piezas conmovedoras como "Desafiando al destino" de María Becerra, una balada acústica dedicada integralmente a sus padres que repasa el amor incondicional recibido desde la infancia.
A ella se suman la mirada honesta de Tiago PZK en "Sola", un retrato sobre la resiliencia y el sacrificio materno frente a las adversidades, y el histórico e infaltable "Mi vieja" de Norberto "Pappo" Napolitano, un emblema alegre e identitario del rock nacional.
El ambiente folclórico tradicional y contemporáneo guarda también algunas de las composiciones más emotivas del cancionero popular. Entre las obras más representativas sobresale la dulce armonía salteña de "Mamá Mamá", interpretada por Los Nocheros como un refugio de gratitud eterna.
Asimismo, la intimidad acústica de "Madre", colaboración entre Paz Carrara y Raly Barrionuevo, y la emblemática "De mi madre", creación de Chango "El Chuchi" Rodríguez popularizada por grandiosas voces del país, plasman la nostalgia por el hogar originario. La milonga pampeana dice presente con "Memorial de tus días mamá" de Argentino Luna, entrelazando las costumbres del campo con el afecto cotidiano.
La cumbia y la permanencia de los tributos musicales
La música tropical y melódica argentina encuentra un hito fundamental en "Canción a mi madre", obra donde Ángela Leiva despliega su potencia vocal para brindar un tributo directo a las madres. En este mapa de sonidos diversos, el nuevo estreno en ritmo de cuarteto firmado por Dale Q' Va reafirma cómo las expresiones culturales locales continúan encontrando en la música la herramienta predilecta para expresar gratitud, memoria y emoción colectiva en una fecha tan significativa.