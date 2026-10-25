Firmé la Reparación Histórica: ¿todavía puedo iniciar un juicio contra Anses?

1. Reclamos por movilidad previsional. Una de las cuestiones que merece especial atención es la movilidad aplicada a los haberes jubilatorios durante determinados períodos posteriores a los acuerdos de Reparación Histórica. Recordemos que durante 2020 se suspendió la fórmula de movilidad vigente y los aumentos fueron establecidos mediante decretos. Posteriormente se modificaron los mecanismos de actualización. Estas decisiones dieron lugar a numerosos reclamos judiciales, en los que se cuestionó si los incrementos otorgados resultaron suficientes para preservar el valor de los haberes previsionales. Existen pronunciamientos judiciales que han admitido revisar determinados períodos de movilidad posteriores a los convenios de Reparación Histórica, precisamente porque esas cuestiones no habían sido objeto del acuerdo original. Esto no significa que todos los jubilados tengan automáticamente derecho a un reajuste ni que todas las demandas obtengan el mismo resultado. Será necesario analizar la fecha del beneficio, los períodos reclamados, los índices aplicados y la jurisprudencia correspondiente. La distinción es fundamental: una cosa es pretender modificar nuevamente lo que ya fue acordado y otra es reclamar por hechos o normas posteriores que no quedaron comprendidos en ese acuerdo.