Cómo estará el tiempo este domingo 18 de octubre en Tucumán

Resumen para apurados
- El SMN anunció que en Tucumán cesarán las lluvias y subirán las temperaturas desde el miércoles, debido a una mejora meteorológica tras días de frío inusual en primavera.
- La provincia atravesó un inicio de semana inestable con precipitaciones intermitentes y marcas térmicas por debajo de lo habitual para la época primaveral.
- Hacia el fin de semana las máximas alcanzarán los 26 °C sin precipitaciones, permitiendo retomar actividades al aire libre pese a la persistente nubosidad.
Las bajas temperaturas y las lluvias se hacen sentir en la primavera tucumana desde hace unos días y para este domingo no se espera que el panorama cambie demasiado: podrían continuar las lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las precipitaciones continuarían durante este domingo, con una mínima de 12 °C y una máxima de 18 °C. Si bien el termómetro registraría una leve suba durante al tarde, la inestabilidad persistirá.
Durante la noche, el termómetro descenderá hasta los 14 °C y podrían presentarse lloviznas.
El lunes tendrá una mínima de 12 °C y una máxima de 22 °C, con cielo mayormente nublado y sin precipitaciones.
La estabilidad, sin embargo, duraría poco. Para el martes, el SMN pronostica temperaturas de entre 14 °C y 24 °C, con el regreso de las lluvias durante la noche.
La tendencia continuará el jueves y el viernes, con mínimas de 15 °C y máximas de 26 °C. Durante ambas jornadas se espera cielo mayormente nublado y sin lluvias.
Así, la segunda mitad de la semana traerá temperaturas más agradables y una pausa en las precipitaciones, aunque no se esperan jornadas plenamente soleadas.