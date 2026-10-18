SociedadClima y ecología

Cómo estará el tiempo este domingo 18 de octubre en Tucumán

El Día de la Madre podría estar pasado por agua. ¿Qué se espera para el resto de la semana?

SIGUE LA LLUVIA. Los tucumanos seguirán saliendo con paraguas durante esta semana. LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
SIGUE LA LLUVIA. Los tucumanos seguirán saliendo con paraguas durante esta semana. LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Por Redacción Sociedad Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN anunció que en Tucumán cesarán las lluvias y subirán las temperaturas desde el miércoles, debido a una mejora meteorológica tras días de frío inusual en primavera.
  • La provincia atravesó un inicio de semana inestable con precipitaciones intermitentes y marcas térmicas por debajo de lo habitual para la época primaveral.
  • Hacia el fin de semana las máximas alcanzarán los 26 °C sin precipitaciones, permitiendo retomar actividades al aire libre pese a la persistente nubosidad.
Resumen generado con IA

Las bajas temperaturas y las lluvias se hacen sentir en la primavera tucumana desde hace unos días y para este domingo no se espera que el panorama cambie demasiado: podrían continuar las lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones continuarían durante este domingo, con una mínima de 12 °C y una máxima de 18 °C. Si bien el termómetro registraría una leve suba durante al tarde, la inestabilidad persistirá.

Durante la noche, el termómetro descenderá hasta los 14 °C y podrían presentarse lloviznas.

El lunes tendrá una mínima de 12 °C y una máxima de 22 °C, con cielo mayormente nublado y sin precipitaciones.

La estabilidad, sin embargo, duraría poco. Para el martes, el SMN pronostica temperaturas de entre 14 °C y 24 °C, con el regreso de las lluvias durante la noche.

La tendencia continuará el jueves y el viernes, con mínimas de 15 °C y máximas de 26 °C. Durante ambas jornadas se espera cielo mayormente nublado y sin lluvias.

Así, la segunda mitad de la semana traerá temperaturas más agradables y una pausa en las precipitaciones, aunque no se esperan jornadas plenamente soleadas.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta amarilla en el NOA: qué zonas están bajo riesgo por vientos de hasta 100 km/h este lunes

Alerta amarilla en el NOA: qué zonas están bajo riesgo por vientos de hasta 100 km/h este lunes

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo dejará de llover y comenzarán a subir las temperaturas

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo dejará de llover y comenzarán a subir las temperaturas

Semana atravesada por el agua: ¿cuándo dejará de llover en Tucumán?

Semana atravesada por el agua: ¿cuándo dejará de llover en Tucumán?

Diluvio, granizo y vientos de 100 km/h: el SMN emitió alertas amarillas y naranjas para este feriado

Diluvio, granizo y vientos de 100 km/h: el SMN emitió alertas amarillas y naranjas para este feriado

Lluvias y frío en Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes y durante el fin de semana

Lluvias y frío en Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes y durante el fin de semana

Lo más popular
A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de F1
1

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de F1

Juventud, maldito tesoro
2

Juventud, maldito tesoro

Atlético Tucumán mostró carácter, pero sus errores le costaron otra derrota ante Rosario Central
3

Atlético Tucumán mostró carácter, pero sus errores le costaron otra derrota ante Rosario Central

Sin familias, pero en paz: la hinchada de Rosario Central se hizo sentir en el José Fierro
4

Sin familias, pero en paz: la hinchada de Rosario Central se hizo sentir en el José Fierro

El efectivo prácticamente desapareció: cómo cambiaron las propinas y los pagos cotidianos en Tucumán
5

"El efectivo prácticamente desapareció": cómo cambiaron las propinas y los pagos cotidianos en Tucumán

Ranking notas premium
Con tu familia y tu bandera: la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo
1

"Con tu familia y tu bandera": la convocatoria del PJ para el Día de la Lealtad, con Jaldo y Acevedo

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?
2

¿Por qué la recuperación de la macroeconomía no llega al consumidor?

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?
3

¿Día de la Lealtad? ¿De qué se trataba eso?

Juventud, maldito tesoro
4

Juventud, maldito tesoro

Caso Érika: Felipe “El Militar” Sosa llegará al juicio enfermo y deprimido
5

Caso Érika: Felipe “El Militar” Sosa llegará al juicio enfermo y deprimido

Más Noticias
Horóscopo chino: dos signos vivirán una transformación importante en octubre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: dos signos vivirán una transformación importante en octubre, según Ludovica Squirru

Día de la Madre en Argentina: el curioso motivo por el que se celebra el tercer domingo de octubre

Día de la Madre en Argentina: el curioso motivo por el que se celebra el tercer domingo de octubre

El Niño en Argentina: dónde lloverá más y hará más frío en la semana del 19 al 25 de octubre

El Niño en Argentina: dónde lloverá más y hará más frío en la semana del 19 al 25 de octubre

La red invisible de la maternidad: cuando dar y recibir tienen el mismo valor

La red invisible de la maternidad: cuando dar y recibir tienen el mismo valor

Juventud, maldito tesoro

Juventud, maldito tesoro

El nuevo mapa del wellness en Nueva York

El nuevo mapa del wellness en Nueva York

Crónicas del viejo Tucumán: de guerreros, gobernantes y filántropos

Crónicas del viejo Tucumán: de guerreros, gobernantes y filántropos

Alfedo Miroli: “El cambio climático está produciendo variantes genéticas”

Alfedo Miroli: “El cambio climático está produciendo variantes genéticas”

Comentarios