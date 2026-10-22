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Cómo está Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega

La modelo regresó de Brasil, adonde viajó para atravesar el duelo amoroso y alejarse de los medios.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega.
Julieta Prandi y Emanuel Ortega.
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron en Buenos Aires a 27 días de casarse, luego de que la modelo descubriera presuntos mensajes comprometedores en el celular del músico.
  • La pareja llevaba seis años de relación. Tras anunciar la ruptura en redes, Prandi viajó a Brasil y pausó su labor radial para procesar el duelo acompañada por sus afectos.
  • Mientras Ortega expresó sorpresa y busca refugio en sus proyectos laborales, se aguarda el regreso público de la conductora a su programa ante la alta repercusión del caso.
Resumen generado con IA

Julieta Prandi atraviesa días difíciles tras su separación de Emanuel Ortega, a apenas 27 días de haber pasado por el registro civil. Según trascendió, la modelo habría encontrado mensajes comprometedores en el celular del cantante y decidió terminar la relación, una determinación que su mejor amigo describió como “cortar de cuajo”.

Diez días después de publicar un comunicado en Instagram para anunciar la ruptura, Prandi viajó a Brasil con el objetivo de hacer el duelo amoroso y mantenerse alejada de la exposición mediática. Ya de regreso en Buenos Aires, evitó hacer declaraciones a la prensa sobre el sorpresivo desenlace de la pareja.

Sin embargo, Sebastián Waizer, a quien la conductora considera un hermano, contó cómo atraviesa este momento. “Está triste, llora, está llena de preguntas”, aseguró.

Por ahora, la modelo encuentra contención en el amor de sus hijos y todavía no retomó sus actividades en La 100, donde conduce un programa junto a Mariano Peluffo.

Qué dijo Emanuel Ortega tras la separación

Emanuel Ortega también se refirió al final de la relación. Luego de que periodistas fueran a buscarlo a su casa, donde habló con timidez detrás de la puerta, el cantante hizo declaraciones durante un evento.

Conmovido por la situación, reconoció estar sorprendido por la actitud de quien todavía es su esposa y recordó los seis años que compartieron.

“Estuve seis años con una persona que quise mucho, que amé, que respeto y que eligió hacer las cosas como las eligió”, expresó.

Luego, agregó: “Yo no elegí estar en esta situación. Puedo hablar por mí, no por las decisiones ni las actitudes de otros. Eso lo tendrá que responder cada quien”.

Finalmente, aseguró que se siente aturdido y que busca refugio en el trabajo, al que considera su única salvación para atravesar este momento.

La carta con la que Julieta Prandi anunció la ruptura

Prandi comunicó la separación a través de un mensaje publicado en Instagram, en el que explicó por qué decidió hacer pública la noticia antes de que circularan versiones sobre el final de la pareja.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió.

En el mismo texto, señaló que prefería comunicar su decisión para evitar especulaciones: “Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días, las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”.

También hizo referencia al matrimonio civil y a los acuerdos dentro de una pareja: “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”.

Por último, la modelo marcó un límite sobre su intimidad: “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”.

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