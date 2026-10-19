Orgullo nacional: la milanesa argentina se consagró entre las cinco mejores del mundo, según Taste Atlas

La milanesa napolitana de Buenos Aires comparte puntuación con el clásico sánguche de milanesa tucumano. En este apartado también se encuentra la variante a caballo, una versión en la que el rebozado se corona con huevo frito —el cual le otorga materialidad a su nombre— y se sirve acompañada de papas fritas; la opción de peceto (solomillo de ternera) con perejil picado y limón; y la especialidad a la fugazzeta, “que combina dos pilares de la identidad culinaria del país: la carne de ternera empanada y frita, y la cobertura de queso y cebolla de la fugazzeta, un estilo de pizza argentina con raíces italianas”. Todas estas propuestas trascienden cualquier límite geográfico dentro de la Argentina.