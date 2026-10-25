Qué picar entre comidas sin engordar: los consejos de la nutricionista Chris Ferreira

Hay una serie de tips para comer pocas calorías y, aún así, preparar snacks saludables. Los grupos de alimentos que deben evitarse son los azúcares, las harinas refinadas, la sal en exceso, los ultraprocesados y las grasas saturadas o grasas trans. Un truco para saber qué es saludable es combinar pequeñas cantidades de un alimento que tenga grasa saludable con otro que sea muy liviano como, por ejemplo, pasta de maní con manzana. Los frutos secos; las galletas de arroz, avena o maíz; la granola; las frutas de estación y las verduras como el apio, la zanahoria, el pimiento, el rábano, el pepino y el brócoli, son opciones a las que se puede echar mano para picar.