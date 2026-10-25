SociedadSalud

Qué picar entre comidas sin engordar: los consejos de la nutricionista Chris Ferreira

Desde opciones dulces hasta alternativas saladas, hay distintas formas de controlar el apetito sin descuidar la alimentación diaria.

Qué picar entre comidas sin engordar: los consejos de la nutricionista Chris Ferreira
Foto: Instagram/chrisferreiranutri - Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El nutricionista Chris Ferreira difundió hoy en redes opciones de colaciones saludables para calmar el apetito y evitar el aumento de peso entre las comidas diarias.
  • El plan sugiere evitar ultraprocesados, harinas y azúcares, combinando frutas, verduras y grasas buenas en porciones moderadas distribuidas según los momentos del día.
  • Regular el picoteo a una o dos veces al día y elegir alimentos nutritivos previene desórdenes metabólicos y fomenta hábitos sostenibles para el bienestar físico.
Resumen generado con IA

Los nutricionistas recomiendan realizar tres comidas fuertes en el día: el desayuno, el almuerzo y una combinación entre la merienda y la cena o solo una de ellas hasta dos o tres horas antes de ir a dormir. Pero durante el día, entre estas comidas, es frecuente sentir hambre o simplemente tener ganas de picar algo, ya sea por ansiedad o por costumbre. Quienes quieren comer con tranquilidad pero se interesan en mantener su peso, pueden incorporar hábitos saludables.

Remolacha y zanahoria: dos recetas de hummus para una picada saludable

Remolacha y zanahoria: dos recetas de hummus para una picada saludable

Hay una serie de tips para comer pocas calorías y, aún así, preparar snacks saludables. Los grupos de alimentos que deben evitarse son los azúcares, las harinas refinadas, la sal en exceso, los ultraprocesados y las grasas saturadas o grasas trans. Un truco para saber qué es saludable es combinar pequeñas cantidades de un alimento que tenga grasa saludable con otro que sea muy liviano como, por ejemplo, pasta de maní con manzana. Los frutos secos; las galletas de arroz, avena o maíz; la granola; las frutas de estación y las verduras como el apio, la zanahoria, el pimiento, el rábano, el pepino y el brócoli, son opciones a las que se puede echar mano para picar.

Opciones para picar sin subir de peso, según un nutricionista

El nutricionista paraguayo Chris Ferreira compartió un listado de ideas que pueden prepararse para picar antes o después de las comidas principales.

Entre el desayuno y el almuerzo

Una taza de ananá en cubos, dos cucharadas de queso cottage espolvoreado con canela en polvo

Post almuerzo

Una taza de gelatina sin azúcar, media taza de frutillas, dos cucharadas de yogur descremado y una cucharada de miel

Media tarde

Una taza de pochoclos sin manteca, una taza de té de manzanilla con canela y unas cucharaditas de miel

Crackers de almendras y pasas, perfectas para una picada saludable

Crackers de almendras y pasas, perfectas para una picada saludable

Helado de banana: una banana mediana congelada y triturada, una cucharadita de cacao amargo y una cucharada de miel

Pre cena

Una tostada integral con media palta pisada, dos rodajas de tomate espolvoreadas con semillas de sésamo

Post cena

Seis bastoncitos de zanahoria cruda y seis bastoncitos de apio crudo con una porción pequeña de hummus o mayonesa light

Una taza de mamón o papaya picada, jugo de medio limón, una cucharada de coco y una cucharada de miel

El comportamiento clave para picar entre comidas

Las colaciones y comidas extra también deben tener un control. No por estar recomendadas por un nutricionista se debe dejar de prestar atención a la alimentación. Según Sanitas, el seguro de salud español, para picar con mayor tranquilidad, es recomendable reducir las prácticas a una o dos veces al día y elegir a conciencia lo que comeremos entre horas. Como acompañamiento debe sumarse agua y no gaseosas o jugos aunque sean bajos en azúcar o light.

Con garbanzos y zucchinis, armá una picada rica y saludable

Con garbanzos y zucchinis, armá una picada rica y saludable

Si hay que elegir el mejor momento para picar, una buena opción es hacerlo después de la ejercitación. Comer algo saludable después del desgaste físico ayuda a los músculos a recuperarse y reponer reservas de glucógeno. Además, es el momento en que se pueden comer más carbohidratos. Las personas que no entrenan pueden picar a media mañana y a media tarde para evitar los períodos de hambre.

El punto de referencia para picar entre comidas, en conclusión, será controlar el tipo de alimentos que se eligen, la cantidad y los horarios.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano
1

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano

Firmé la Reparación Histórica: ¿todavía puedo iniciar un juicio contra Anses?
2

Firmé la Reparación Histórica: ¿todavía puedo iniciar un juicio contra Anses?

“Buscando rivales a papá”
3

“Buscando rivales a papá”

Malvinas: Milei celebró un supuesto respaldo israelí, pero la embajada lo desmintió
4

Malvinas: Milei celebró un supuesto respaldo israelí, pero la embajada lo desmintió

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán
5

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán

Ranking notas premium
La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco
1

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección
2

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano
3

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano

Fotos de cumpleaños, amistades en redes y un sorteo cuestionado: recusan a otros dos camaristas en el amparo contra la Asociación de Magistrados
4

Fotos de cumpleaños, amistades en redes y un sorteo cuestionado: recusan a otros dos camaristas en el amparo contra la Asociación de Magistrados

“Buscando rivales a papá”
5

“Buscando rivales a papá”

Más Noticias
Así está hoy Migue, el hijo de Charly García que eligió vivir lejos de las cámaras

Así está hoy Migue, el hijo de Charly García que eligió vivir lejos de las cámaras

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

El día que un caniche cayó desde el piso 13, mató a una mujer y desencadenó una tragedia inesperada en Buenos Aires

El día que un caniche cayó desde el piso 13, mató a una mujer y desencadenó una tragedia inesperada en Buenos Aires

El Niño podría cambiar el verano 2027: qué se espera para la Costa Atlántica

El Niño podría cambiar el verano 2027: qué se espera para la Costa Atlántica

La trágica historia del hijo de Antonio Grimau y Leonor Manso: murió a los 36 años y estuvo casi un mes sin identificar

La trágica historia del hijo de Antonio Grimau y Leonor Manso: murió a los 36 años y estuvo casi un mes sin identificar

Falleció Antonio Grimau: cuál fue la causa y cómo pasó sus últimos días

Falleció Antonio Grimau: cuál fue la causa y cómo pasó sus últimos días

Comentarios