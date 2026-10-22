Tormentas en Tucumán: lo que tenés que desenchufar en casa y los contactos en caso de emergencias

Prevención en el hogar: qué hacer antes y durante la tormenta

Antes del retorno de las precipitaciones, es clave limpiar los caños y cañerías para evitar obstrucciones, abstenerse de sacar la basura a la vía pública y mantener en buenas condiciones la poda de árboles cercanos a la propiedad. de la misma manera, las autoridades recomiendan preparar una mochila de emergencias y contar siempre con una linterna a mano ante posibles apagones.