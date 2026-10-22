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Tormentas en Tucumán: lo que tenés que desenchufar en casa y los contactos en caso de emergencias

Ante la temporada de tormentas en Tucumán, conocé cómo preparar tu hogar, qué precauciones tomar durante el temporal y la lista completa de contactos de emergencia.

¿Qué hacer en el caso de tormentas?
¿Qué hacer en el caso de tormentas?
Por Redacción LA GACETA Hace 3 Hs

Las intensas lluvias y ráfagas de viento representan un riesgo recurrente para las familias tucumanas durante la temporada de tormentas, pudiendo causar anegamientos, caídas de árboles o interrupciones en el suministro eléctrico. Estar preparados en el hogar y saber exactamente a dónde recurrir en medio del temporal marca la diferencia para prevenir accidentes graves y proteger a los seres queridos.

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El contraste de temperaturas en la atmósfera genera inestabilidad y desencadena vientos fuertes, precipitaciones copiosas y descargas eléctricas. Ante este escenario, la planificación preventiva y el acceso a información oficial resultan herramientas fundamentales de resiliencia ciudadana.

Prevención en el hogar: qué hacer antes y durante la tormenta

Antes del retorno de las precipitaciones, es clave limpiar los caños y cañerías para evitar obstrucciones, abstenerse de sacar la basura a la vía pública y mantener en buenas condiciones la poda de árboles cercanos a la propiedad. de la misma manera, las autoridades recomiendan preparar una mochila de emergencias y contar siempre con una linterna a mano ante posibles apagones.

Durante el desarrollo del temporal, el refugio más seguro es una edificación cerrada (como una casa, escuela o edificio público), manteniéndose alejado de ventanas, tragaluces o puertas de vidrio. Si la tormenta te sorprende conduciendo, estacioná inmediatamente en la banquina y permanecé resguardado en el interior del vehículo.

Para prevenir accidentes por sobretensiones o descargas atmosféricas, desconectá los artefactos eléctricos, evitá el uso de teléfonos con cable y suspendé el suministro de energía si ingresa agua a la vivienda. Tampoco te bañes ni laves ropa o platos durante la tormenta, ya que las cañerías de agua conducen la electricidad de los rayos.

En caso de hallarte al aire libre y sin acceso a una construcción segura, nunca busques resguardo debajo de árboles o estructuras metálicas. La postura de protección adecuada ante descargas consiste en colocarse en cuclillas con la cabeza gacha y taparse los oídos.

Luz cortada, cables sueltos o árboles caídos: a quién llamar

Cuando suceden interrupciones en el suministro de energía eléctrica o fallas en la red, la empresa EDET S.A. dispone de canales de atención y autogestión. Podés comunicarte con su Call Center al 0810-777-1234, enviar un mensaje por WhatsApp al 381-330-4088 o mandar un mensaje de texto SMS al 50150.

Ante situaciones de riesgo urbano como caída de árboles, cables cortados o inundaciones, la Dirección Provincial de Defensa Civil atiende las 24 horas a través de la línea gratuita 103 o al teléfono 381-4506724. Al realizar el reporte, recordá indicar el tipo de emergencia, la ubicación exacta del siniestro, tu nombre completo y número de contacto.

Si se presentan emergencias sanitarias o personas heridas, el pedido de ambulancia debe realizarse al 107 (Asistencia Pública / emergencias médicas) o al 911 (Central de Emergencias). En caso de incendios o derrumbes, la línea habilitada de Bomberos es el 100.

Qué medidas tomar tras el paso del temporal

Una vez finalizadas las precipitaciones, es primordial alejarse de las zonas afectadas y evitar circular por calles inundadas. Priorizá la asistencia y contención de bebés, personas mayores o personas con discapacidad que requieran ayuda inmediata.

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Si una persona es alcanzada por un rayo, solicitá auxilio médico urgente al 107 o 911. Es importante recordar que las víctimas no retienen carga eléctrica, por lo que se las puede atender de forma segura y aplicar maniobras de RCP si no presentan respiración.

Esta nota es de acceso libre.
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