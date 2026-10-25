Un flamenco tradicional que no niega fusiones ni mixturas

Gloria López reivindica la tradición del flamenco clásico, pero se abre a las mixturas contemporáneas que están desafiando e influyendo en el género español.
Así lo demostrará esta noche, cuando desde las 20 y en la sala mayor de El Círculo de la Prensa (Mendoza 240) presente el show aniversario para celebrar un cuarto de siglo de su Escuela de Danza Flamenca, en una noche que tendrá invitados y participantes especiales.
“Será una reivindicación de las raíces del flamenco, con su temperamento y su elegancia. Hice muchos años clásicos contemporáneos, pero también se suman bailarines de otras ramas para nutrirlo, como profesores de jazz, de danza contemporánea o de teatro, porque son fundamentales para su desarrollo”, advierte en diálogo con LA GACETA
“Cumplir 25 años para la escuela implica muchísimo, porque se han formado en su seno grandes bailarines, profesionales que hoy en día viven fuera del país y que han seguido su carrera en el género tras comenzar de mi mano. Muchos han sido parte de mi ballet a lo largo de todo este tiempo”, subraya.
- ¿En qué consistirá esta “Gran Gala Flamenca de Lujo”?
- Vamos a desarrollar el flamenco en su punto máximo y con músicos en vivo. Por primera vez viene Maru Montaña desde Córdoba, que es una gran cantadora a nivel nacional y es un lujo contar con ella. Va a estar acompañada por el guitarrista Nacho Meriles, nacido en Jujuy pero tucumano por adopción, que ha estado trabajando todo el año durante la escuela. Como invitada especial vendrá la bailadora porteña Belén Pérez Altamira, que aparte de actuar estuvo dando cursos intensivos en la provincia. Y también participará el ballet profesional Contratiempo.
- ¿Qué implica la presencia de Pérez Altamiranda?
- Es una de las mejores bailarinas en la actualidad a nivel nacional. Se capacita permanentemente y es una persona que está dispuesta a trabajar con el semillero; no solamente busca formar a profesionales, que por ahí piden lo cada uno desea, sino con los que están empezando, niños, jóvenes y adultos, en quienes nos especializamos. Necesitamos a alguien que quiera enseñarnos a todos y va a desarrollar cursos para principiantes, intermedios y avanzados, tanto en la capital como en el interior. Hoy a la mañana estará en Concepción junto con Fernanda Navarro; y también enseñó en Trancas, donde soy la directora de la escuela municipal.
- ¿Cómo evaluás las innovaciones que está sufriendo el flamenco?
- Hay una evolución a Dios gracias. El flamenco es una danza muy versátil: si vos le pones rock, hip hop o el K-pop que ahora está de moda, con todos los ritmos es absolutamente fusionable. Yo trabajo muchísimo el flamenco tradicional pero me parece maravillosa la fusión, siempre con mucho respeto y estudiándola con personas capacitadas, que vengan a dictar los talleres y nos formen.
- ¿En tus clases se introducen los cambios que se están produciendo en la estética del baile?
- Suelo incluirlos, porque creo que la danza está creciendo a pasos agigantados en todos los aspectos y hay que ir a la par. Si uno se queda o se encierra y no comparte, no fusiona o no se permite explorar otras cosas, hará que el flamenco se pierda. Nos pasó en Tucumán a veces; nos quedábamos en lo tradicional y no buscábamos estar a la vanguardia. Eso produjo un fuerte retroceso y muchas escuelas cerraron.
- ¿Esa decisión es una manera de mantenerlo vivo?
- Sí, se trata de llegar también a las nuevas generaciones sin desvirtuar su esencia. Si se muestra lo que es tradicional y la raíz, pero se lo puede aggiornar y estar en la nueva corriente, ¿por qué no usarlo?
Tablao en CiTá
Por aparte, también esta noche y también desde las 20, se montará un Tablao Flamenco en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457).
La participación será de artistas consagrados de la provincia: al baile estarán Daniel Corres y Rocío Coronel; en cante, Lisandro Aramayo; y en la guitarra, Allier Díaz Ferrer.