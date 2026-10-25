Un flamenco tradicional que no niega fusiones ni mixturas

- Es una de las mejores bailarinas en la actualidad a nivel nacional. Se capacita permanentemente y es una persona que está dispuesta a trabajar con el semillero; no solamente busca formar a profesionales, que por ahí piden lo cada uno desea, sino con los que están empezando, niños, jóvenes y adultos, en quienes nos especializamos. Necesitamos a alguien que quiera enseñarnos a todos y va a desarrollar cursos para principiantes, intermedios y avanzados, tanto en la capital como en el interior. Hoy a la mañana estará en Concepción junto con Fernanda Navarro; y también enseñó en Trancas, donde soy la directora de la escuela municipal.