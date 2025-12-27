“Renacer” es el flamenco llevado a la vida cotidiana

Las escuelas españolas: el estilo preferido

Belén García se identifica con el flamenco, una de las expresiones dancísticas más populares que llegaron desde España. “Lo hermoso de ese país es que tiene un baile muy rico; dentro de la danza española hay cuatro escuelas y una de ellas es el flamenco, sobre todo porque sobresale el zapateo, te permite darte cuenta cómo los pies van creando y siguiendo la música. Y dentro del género existe lo que llamamos palos, que son los diferentes ritmos y bailes”, precisa. Dentro de esas formas estéticas, “me apasionan los que son en 12 tiempos, como la guajira, es la que más me llama, en la cual se usa un elemento como el abanico, que me encanta; es un baile muy sensual, una fusión entre la música española y la cubana”, destaca la bailaora que hoy estará con su academia en el teatro San Martín.