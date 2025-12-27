“Renacer” es el flamenco llevado a la vida cotidiana

Si en septiembre Belén García presentó su espectáculo de flamenco con el título de “Despertar”, ahora despide el año con un nombre de múltiples resonancias. “Renacer” estará desde las 21 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), con un despliegue de 70 artistas en escena, discípulos de su academia de baile en los distintos niveles de formación que abarca.
“Esta propuesta nace en de año particular, cargado de emociones fuertes y situaciones imprevistas, principalmente desde el momento en que me diagnosticaron un problema relacionado con mi salud. 2025 me enseñó muchas cosas referidas a la fuerza, la resistencia, el amor, el compañerismo, la empatía y la adaptación a los cambios”, le dice la bailaora y docente a LA GACETA, llevando a la práctica el viejo lema de que el arte cura.
“La puesta se apoya en una estética cuidada y una interpretación cargada de sensibilidad, donde el cuerpo se convierte en territorio de memoria, pasión y renovación. Hay fuegos que no se apagan: se transforman. Y cuando vuelven arden más fuerte. ‘Renacer’ nace de ese lugar: de la mujer que cae, que duda, que siente... y aún así, se levanta con más verdad, con más temple, con más arte. Es volver a habitar el cuerpo, una oportunidad para volver a sentir y a vibrar, un homenaje a esos ciclos de la vida que se rompen y se reconstruyen, a la mujer que cambia, a la artista que se transforma, a la bailaora que vuelve a pararse en escena”, anticipa.
- ¿Cómo está pensado el show?
- Principalmente y como todos los que hago desde hace ya 15 años, está planteado desde el lugar de muestra anual de mi academia, para que las alumnas y alumnos sean los protagonistas y puedan dar a conocer el estudio, la responsabilidad, la disciplina y el esfuerzo de todo el año. Por supuesto, como es una instancia que cierra el ciclo, habrá una entrega de diplomas y distinciones. Pero bajo ese concepto, este espectáculo se relaciona con mi vida.
- ¿Cómo se vincula con tus propuestas anteriores?
- Ningún espectáculo es igual al anterior, cada uno tiene su propia temática y esencia para que el espectador sepa que cada vez que va a ver un espectáculo de La Academia, no se va a encontrar con nada parecido a lo anterior, siempre hay algo nuevo. En esta presentación, se invita a un recorrido profundo por la fuerza expresiva del flamenco como lenguaje de transformación y reencuentro. A través del baile, la música y la intensidad del gesto, se exploran los procesos internos que atraviesan lo artístico y emocional.
- ¿Todas serán bailarinas mujeres sobre el escenario?
- No. Dentro de los 70 bailarines que intervendrán, dos son hombres. Contamos también con la participación de mi esposo, Lisandro García, músico saxofonista de la Banda Sinfónica de la Provincia, el cual le agrega el placer de poder escuchar música en vivo y se encarga también de todos los relatos que se podrán oir durante el evento. Y también nos acompaña el actor Nahuel García, quien dirige los momentos teatrales que integran la puesta en escena.
- ¿Cuál es la enseñanza que da el flamenco, un género tan popular en la provincia?
- Con el flamenco pasa exactamente lo mismo que en la vida: cada vez que se aprende un nuevo ritmo, tenemos que aprender a escucharnos y reorganizar nuestro cuerpo; a veces nos frustramos, nos cansamos y sentimos que no nos sale. En ese punto empieza el renacer, donde insistimos, comprendemos y conectamos. Lo importante que tiene un baile como el flamenco es que nos entrena para la vida; con la fuerza que transmitimos con cada zapateo, aprendemos a sostenernos, a expresarnos y a transformar lo que sentimos y a seguir con más fortaleza.
- ¿Cuál es el estado del flamenco en Tucumán?
- Según mi experiencia, desde hace tiempo veo en la provincia cada vez más ganas de aprender flamenco, hay un crecimiento en ese sentido. Conozco muy buenas academias y excelentes profesores que se dedican a transmitir esta danza. En nuestro espacio en Yerba Buena tenemos el ballet Infantil, el Juvenil, el Inicial, los Intermedios 1 y 2, los Avanzados 1 y 2 y el Profesional. Me acompañan como profesoras Julia Cusin y Rocío García, y quienes se incorporan no necesitan tener conocimiento previo, y durante el año lectivo vamos trabajando los diferentes Palos Flamencos.
Las escuelas españolas: el estilo preferido
Belén García se identifica con el flamenco, una de las expresiones dancísticas más populares que llegaron desde España. “Lo hermoso de ese país es que tiene un baile muy rico; dentro de la danza española hay cuatro escuelas y una de ellas es el flamenco, sobre todo porque sobresale el zapateo, te permite darte cuenta cómo los pies van creando y siguiendo la música. Y dentro del género existe lo que llamamos palos, que son los diferentes ritmos y bailes”, precisa. Dentro de esas formas estéticas, “me apasionan los que son en 12 tiempos, como la guajira, es la que más me llama, en la cual se usa un elemento como el abanico, que me encanta; es un baile muy sensual, una fusión entre la música española y la cubana”, destaca la bailaora que hoy estará con su academia en el teatro San Martín.