SociedadActualidad “Espadas” medievales forjadas en un taller tucumano Diego Woiciechowski nació en Buenos Aires, pero hace más de tres lustros que vive en nuestra provincia. Aquí unió el trabajo del metal con su pasión por la historia y por los caballeros Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL CASI REALES. Diego no fabrica armas, sino réplicas idénticas, aunque sin filo. Por Santiago Pérez Cerimele Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS De la fascinación por los dibujos a fabricar réplicas de auténticas armaduras de la Edad Media Lo más popular Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección El concepto de “caña bienal”, y qué ocurre con la caña que queda en pie Fertilización: la matemática “biológica” vs. la “económica” La Rural de Rosario pide un acuerdo tributario integral Todo listo para una nueva jornada sobre legumbres Ranking notas premium Designan a tres camaristas para resolver las nuevas excusaciones de Sbdar y Posse por la reforma judicial Tensión sin tregua en la Asociación de Magistrados: apelan el rechazo cautelar, recusan al juez Tejerizo y sortean un nuevo tribunal La Junta Electoral de Tucumán, con aval para su "casa propia": dónde estará y cuánto costará Fue parte de la primera Naranja campeona, renunció a Los Pumas y triunfó en la televisión mexicana: la historia de Juan Soler El crimen de Érika: Felipe Sosa, del poder y los excesos al banquillo de los acusados