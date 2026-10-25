SociedadActualidad De la fascinación por los dibujos a fabricar réplicas de auténticas armaduras de la Edad Media Leandro Ponssa conoció en enciclopedias la vestimenta de los guerreros medievales; y con el tiempo armó un espacio en el que hace las piezas con el mayor detalle posible. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL TALLER. Leandro armó en su casa un pequeño espacio, donde además de trabajar en las armaduras guarda todos los materiales que utiliza para ellas. la gaceta / fotos de analía jaramillo Por Santiago Pérez Cerimele Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS “Espadas” medievales forjadas en un taller tucumano Lo más popular Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección El concepto de “caña bienal”, y qué ocurre con la caña que queda en pie Fertilización: la matemática “biológica” vs. la “económica” La Rural de Rosario pide un acuerdo tributario integral Todo listo para una nueva jornada sobre legumbres Ranking notas premium Designan a tres camaristas para resolver las nuevas excusaciones de Sbdar y Posse por la reforma judicial Tensión sin tregua en la Asociación de Magistrados: apelan el rechazo cautelar, recusan al juez Tejerizo y sortean un nuevo tribunal La Junta Electoral de Tucumán, con aval para su "casa propia": dónde estará y cuánto costará Fue parte de la primera Naranja campeona, renunció a Los Pumas y triunfó en la televisión mexicana: la historia de Juan Soler El crimen de Érika: Felipe Sosa, del poder y los excesos al banquillo de los acusados