La SIP inauguró su 82ª Asamblea General con un llamado a defender la libertad de prensa
El encuentro reúne a representantes de medios de las Américas y España para alertar sobre los ataques al periodismo, los riesgos y posibilidades de la inteligencia artificial, la sostenibilidad y los desafíos de la industria.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inauguró su 82ª Asamblea General en Bogotá, con un llamado de su presidente, Pierre Manigault, a fortalecer la cooperación entre los medios y defender el periodismo independiente frente a las presiones políticas, económicas y tecnológicas. “El deterioro de la libertad de prensa no se limita a países con instituciones frágiles. Incluso las democracias consolidadas muestran señales preocupantes de retroceso”, advirtió Manigault. En su intervención, expresó preocupación por la violencia contra los periodistas, las restricciones al acceso a la información y el uso de acciones judiciales para intimidar a la prensa.
El presidente de la SIP también destacó la importancia de la sostenibilidad económica y de una respuesta conjunta ante los desafíos de la inteligencia artificial. “La fragmentación reduce nuestra influencia. La cooperación nos da el alcance necesario para actuar”, afirmó.
En la apertura participaron además Andrés Mompotes, director general de El Tiempo, y José Antonio de Brigard, presidente de RCN, representantes de los medios anfitriones del encuentro.
Mompotes invitó a los asistentes a escuchar y reflexionar sobre los desafíos del periodismo y las amenazas a la libertad de prensa en las Américas. “El buen periodismo sabe escuchar. Es capaz de oír los vientos cambiantes de la historia, el clamor de las víctimas de los abusos del poder y el susurro de la gente que reclama la verdad”, expresó.
Por su parte, Brigard destacó el papel del periodismo profesional frente a la desinformación y la pérdida de confianza. “El verdadero valor del periodismo no está simplemente en informar primero, sino en verificar, contrastar y responder por lo que se publica”, afirmó.
Decisiones
Asimismo, subrayó la importancia de que los ciudadanos puedan tomar decisiones basadas en información confiable. “Una sociedad que no puede ponerse de acuerdo sobre los hechos difícilmente podrá ponerse de acuerdo sobre su futuro”, sostuvo.
Hasta el 25 de octubre, la Asamblea reúne a editores, directores, periodistas y ejecutivos de medios para debatir sobre libertad de prensa, innovación, propiedad intelectual y relación con las audiencias.
La Argentina está representada por Daniel Dessein, presidente de Adepa, LA GACETA y vicepresidente regional de la SIP; Carlos Jornet, director de La Voz y vicepresidente primero de la SIP; Martín Etchevers, gerente de relaciones externas de Clarín; Marcela Noble, gerente de asuntos corporativos de Clarín; Norberto Frigerio, director de relaciones institucionales de La Nación; Pablo Deluca, director de relaciones institucionales de Infobae, y Andrés D´Alessandro, director ejecutivo de Adepa.