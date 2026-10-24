La SIP inauguró su 82ª Asamblea General con un llamado a defender la libertad de prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inauguró su 82ª Asamblea General en Bogotá, con un llamado de su presidente, Pierre Manigault, a fortalecer la cooperación entre los medios y defender el periodismo independiente frente a las presiones políticas, económicas y tecnológicas. “El deterioro de la libertad de prensa no se limita a países con instituciones frágiles. Incluso las democracias consolidadas muestran señales preocupantes de retroceso”, advirtió Manigault. En su intervención, expresó preocupación por la violencia contra los periodistas, las restricciones al acceso a la información y el uso de acciones judiciales para intimidar a la prensa.