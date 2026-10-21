Las revueltas en países de Europa

Las protestas y disturbios en el viejo continente se concentran actualmente en Francia, donde los reclamos estudiantiles escalaron a manifestaciones violentas por el costo de vida y recortes públicos. En Bélgica e Italia hubo movilizaciones juveniles y enfrentamientos policiales generados por la desigualdad y el encarecimiento económico. En Albania las marchas evolucionaron hacia un amplio movimiento exigiendo la renuncia del gobierno por corrupción. En Portugal miles de personas acampan en las plazas públicas para reclamar mejoras salariales y soluciones urgentes a la crisis habitacional. La semana pasada España fue el epicentro del reclamo por el costo de la vivienda embanderado por la causa de Maricarmen. El primer mundo parece convulsionado y según los principales analistas, aún no hay respuestas efectivas de los gobiernos que puedan frenar la ola de descontento. Mientras tanto, Macron ordena toques de queda y admite una “pérdida de control” en algunas ciudades. Desde lejos, Trump relaciona a los inmigrantes con los violentos disturbios.