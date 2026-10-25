Las mil y una Fridas

Prisión y alas

Creo que no se equivoca su mejor biógrafa Hayden Herrera cuando sostiene que, en medio de la proliferación, Frida parece completamente sola: “la representación de la persona que veía en el espejo era una manera de confirmar su existencia. Pero la duplicación de su yo, ya sea en el espejo o en los autorretratos, no alivia su soledad”. En la exposición el espectador se detiene en imágenes donde lo asaltan el asombro y la belleza del cuerpo gozante y sufriente de una mujer que clama en su diario: “Esperar con la angustia/guardada, la columna/ rota, y la inmensa mirada, / sin andar, en el vasto/ sendero / moviendo mi vida cercada/ de acero”. El corsé que la oprime se hace palabra, el amor por Diego acecha desde todos los rincones. El día antes de la operación donde perdería un pie una leyenda que ahora nos asalta desde la pared: “Pies para qué los quiero/Si tengo alas para volar, 1953”. Todos sus corsés nos recuerdan que tuvo que anclarse a la tierra. Sus pinturas podrían considerarse las alas.