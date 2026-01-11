Frida Kahlo y la transformación del dolor en fuerza creativa

En sus casi 200 cuadros, la mayoría autorretratos, Frida se retrata con magistral estilo, pinta en sus cuadros como si fuese su espejo donde plasma su figura de singular belleza. Un espejo donde se mira bella vela el dolor de las cirugías, producto de la poliomielitis de su infancia duplicado en su juventud por el choque donde un tranvía arrolla el autobús donde ella circulaba. Accidente que le produjo numerosas fracturas óseas por el impacto, y haber sido vulnerada por “el pasamanos que me atravesó como la espada a un toro”, como la artista lo describe. Frida queda con su columna vertebral rota en tres lugares, fracturas de clavícula, once fracturas en sus piernas y su pelvis rota en tres sitios. El pasamano de acero le atravesó el abdomen y salió por la vagina. “Perdí mi virginidad” expresa con ácido humor la artista. Este humor que intentaba cubrir el “no hay remedio” que Frida le expresaba a su amado Alejandro, su novio en la juventud con quien estaba en el momento del accidente. En ese dolor Frida le decía más tarde “estoy empezando a acostumbrarme al sufrimiento”.