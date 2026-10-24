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Atlético Tucumán-Platense: qué se puede llevar al estadio y cuáles son las restricciones para la semifinal en Salta

La Policía de Salta difundió un protocolo de seguridad para el partido que definirá a uno de los finalistas de la Copa Argentina.

PREPARATIVOS. Los hinchas de Atlético se están organizando para copar Salta, este miércoles por la semi de la Copa Argentina.
PREPARATIVOS. Los hinchas de Atlético se están organizando para copar Salta, este miércoles por la "semi" de la Copa Argentina.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía de Salta fijó restricciones y requisitos para los hinchas de Atlético Tucumán y Platense que asistirán este miércoles al estadio Martearena por Copa Argentina.
  • Se exigirá DNI mediante Tribuna Segura y habrá límites para banderas e instrumentos, mientras que pirotecnia, alcohol y paraguas quedaron totalmente prohibidos.
  • Las medidas buscan prevenir incidentes y agilizar los accesos para las parcialidades en un encuentro clave que definirá al primer finalista del certamen federal.
Resumen generado con IA

Los hinchas de Atlético y Platense que concurran el miércoles al estadio Padre Martearena de Salta para presenciar la semifinal de la Copa Argentina deberán tener en cuenta una serie de restricciones y medidas de seguridad dispuestas por la Policía de la vecina provincia.

A través de un comunicado de la División Eventos Deportivos, las autoridades informaron las condiciones para ingresar al estadio, los elementos de animación autorizados y los objetos que estarán prohibidos durante el encuentro.

DNI obligatorio y controles de Tribuna Segura

Uno de los requisitos centrales será la presentación del Documento Nacional de Identidad. Los simpatizantes deberán llevar el DNI físico original o su versión digital disponible en la aplicación Mi Argentina.

Salta también aplicará el programa nacional Tribuna Segura. En ese marco, las autoridades advirtieron que las personas que tengan derecho de admisión no deberán concurrir al estadio. Si son detectadas, se procederá conforme a la normativa vigente.

En el caso de los menores de edad, deberán estar acompañados por sus progenitores o contar con la autorización legal correspondiente de sus padres.

Además, se estableció la prohibición de transportar o consumir bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes durante los desplazamientos y al momento de ingresar al estadio.

Qué elementos estarán permitidos

El protocolo contempla la posibilidad de ingresar con banderas, tirantes, telones e instrumentos musicales, aunque fija condiciones específicas para algunos de esos elementos.

Las banderas deberán ubicarse exclusivamente en el sector parapelotas, sobre el paredón de cemento y sin superar sus límites. Una vez que ese espacio esté completo, no se permitirá el ingreso de más banderas.

La Policía también advirtió que no se autorizarán banderas colocadas sobre los alambrados cuando obstaculicen la visión de los espectadores.

En cuanto a los tirantes, se permitirá un máximo de seis por hinchada. Los telones podrán desplegarse únicamente durante períodos breves.

Los flameadores deberán contar con un caño de PVC de media pulgada y 1,5 metros de largo. La tela, en tanto, no podrá superar las dimensiones de un metro por un metro.

En tanto, los instrumentos de percusión y de viento estarán autorizados sin restricciones, según lo informado en el comunicado.

La lista de objetos prohibidos

Para evitar inconvenientes durante los controles de acceso, las autoridades detallaron cuáles son los elementos que no podrán ingresar al estadio:

- Encendedores.

- Paraguas.

- Papel picado y rollos de papel.

- Pirotecnia de cualquier tipo.

- Banderas cruzadas, es decir, colocadas horizontalmente sobre los tirantes u otros sectores.

- Cualquier elemento que pueda ser arrojado o utilizado para causar daño.

Con estas disposiciones, la Policía de Salta busca establecer las condiciones de ingreso y permanencia para el duelo que definirá a uno de los finalistas de la Copa Argentina.

La recomendación para los hinchas es revisar las pautas antes de emprender el viaje y concurrir con la documentación exigida, para evitar demoras o inconvenientes en los controles de acceso.

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