La frase de Falcioni que explica por qué Atlético puede soñar en grande

“La ilusión la tenemos siempre. A lo largo del semestre construimos un Atlético que pelea, que ha sumado puntos y que les ha complicado los partidos a muchos rivales. Nos sentimos orgullosos del equipo que dirigimos porque los jugadores responden siempre, siempre quieren más. Eso también nos obliga a nosotros a esforzarnos más, analizar mejor a los adversarios y tratar de elegir siempre lo mejor”, respondió.