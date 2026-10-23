DeportesFútbol

Tras el triunfo sobre Tigre en Victoria, mirá cómo quedó Atlético en la carrera por llegar a los playoffs del Clausura

Con dos fechas por delante, el equipo dirigido por Falcioni mantiene viva la ilusión de meterse en los octavos de final.

QUÉ FESTEJO. Ruiz Rodríguez celebra junto a Laméndola el tanto que significó el triunfo decano en Victoria.
QUÉ FESTEJO. Ruiz Rodríguez celebra junto a Laméndola el tanto que significó el triunfo "decano" en Victoria. Matías Napoli Escalero, especial para LA GACETA
Por Redacción Deportes 23 Octubre 2026

El triunfo 1-0 ante Tigre le permitió al “Decano” llegar a los 17 puntos y acercarse al grupo de los ocho clasificados de la zona B. Con dos fechas por delante, mantiene viva la ilusión de meterse en los octavos de final.

Atlético volvió a creer. La victoria por 1-0 frente a Tigre, en Victoria, no solo le permitió cortar una racha de seis partidos sin triunfos, sino que también lo acercó a los puestos de clasificación a los playoffs del Clausura. El equipo de Julio César Falcioni llegó a los 17 puntos y quedó, provisionalmente, a dos unidades del octavo lugar de su zona.

El gol de cabeza de Ramiro Ruiz Rodríguez le dio al “Decano” tres puntos fundamentales en un tramo decisivo del campeonato. Después de varias jornadas sin poder ganar, el equipo tucumano aprovechó su oportunidad y se mantiene en carrera cuando restan dos fechas para el cierre de la fase regular.

Torneo Clausura 2026 - Zona B

# Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1
Rosario CentralRosario CentralR. Central
 25 13 7 4 2 20 11 +9
2
Argentinos JuniorsArgentinos JuniorsArgentinos
 25 13 7 4 2 17 11 +6
3
GimnasiaGimnasiaGimnasia
 25 14 7 4 3 21 18 +3
4
BelgranoBelgranoBelgrano
 22 13 6 4 3 14 10 +4
5
SarmientoSarmientoSarmiento
 21 14 6 3 5 22 21 +1
6
River PlateRiver PlateRiver
 20 13 6 2 5 18 13 +5
7
Barracas CentralBarracas CentralBarracas C.
 19 13 5 4 4 11 10 +1
8
HuracánHuracánHuracán
 19 13 5 4 4 12 12 0
9
Independiente Riv. (M)Independiente Riv. (M)Indep.Mza.
 19 13 5 4 4 17 21 -4
10
Atlético TucumánAtlético TucumánAtl. Tucumán
 17 14 4 5 5 13 13 0
11
TigreTigreTigre
 13 14 3 4 7 13 16 -3
12
BanfieldBanfieldBanfield
 13 13 3 4 6 14 19 -5
13
Racing ClubRacing ClubRacing
 12 13 3 3 7 14 20 -6
14
Estudiantes (RC)Estudiantes (RC)Estudiantes RC
 9 13 2 3 8 8 17 -9
15
AldosiviAldosiviAldosivi
 8 13 2 2 9 14 22 -8
Generado el: 24/10/2026 00:46 hs

¿En qué puesto está Atlético Tucumán?

Con 17 puntos, Atlético se ubica fuera de los ocho primeros que avanzan a los octavos de final. Por ahora, el último lugar de clasificación está en manos de Huracán, con 19 unidades. Barracas Central e Independiente Rivadavia también tienen ese puntaje, por lo que la pelea por ingresar a la siguiente instancia sigue abierta.

La tabla todavía puede modificarse, ya que varios equipos de la zona B deben completar sus compromisos de la fecha 14. Por eso, el triunfo en Victoria representa un avance importante, aunque el “Decano” necesita sostener la recuperación y esperar otros resultados para acercarse al objetivo.

Temas Buenos AiresClub Atlético TigreJulio César FalcioniClub Atlético HuracánClub Sportivo Independiente Rivadavia de MendozaRamiro Ruiz RodríguezTigreLiga Profesional de Fútbol
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“El partido del año”: las señales positivas que dejó la caída con Central y la encrucijada para Falcioni antes de Platense

“El partido del año”: las señales positivas que dejó la caída con Central y la encrucijada para Falcioni antes de Platense

“No quisimos meter los dos micros atrás”: Falcioni explicó cómo Atlético Tucumán sostuvo el triunfo ante Tigre

“No quisimos meter los dos micros atrás”: Falcioni explicó cómo Atlético Tucumán sostuvo el triunfo ante Tigre

A mostrarse: los suplentes que pueden jugar en Atlético Tucumán ante la decisión de Falcioni de rotar

A mostrarse: los suplentes que pueden jugar en Atlético Tucumán ante la decisión de Falcioni de rotar

EN VIVO: Atlético Tucumán venció 1-0 a Tigre y mantiene vivo el sueño de clasificar a los playoffs

EN VIVO: Atlético Tucumán venció 1-0 a Tigre y mantiene vivo el sueño de clasificar a los playoffs

Atlético Tucumán hizo historia ante Tigre: el récord que quebró con esta victoria a domicilio

Atlético Tucumán hizo historia ante Tigre: el récord que quebró con esta victoria a domicilio

Lo más popular
Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA
1

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”
2

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

La Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina en el caso $Libra
3

La Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina en el caso $Libra

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1
4

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros
5

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

Ranking notas premium
La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros
1

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?
2

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico
3

Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico

Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo
4

Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo

Rebelión en la Cámara Civil: Moisá desafió la reforma de fueros y advirtió que se viola la garantía del juez natural
5

Rebelión en la Cámara Civil: Moisá desafió la reforma de fueros y advirtió que se viola la garantía del juez natural

Más Noticias
Fórmula 1: Franco Colapinto recibió una sanción de 10 puestos y deberá remontar en el GP de Estados Unidos

Fórmula 1: Franco Colapinto recibió una sanción de 10 puestos y deberá remontar en el GP de Estados Unidos

Video: el gesto de Antonela Roccuzzo que le permitió a un niño cumplir su sueño con Messi

Video: el gesto de Antonela Roccuzzo que le permitió a un niño cumplir su sueño con Messi

Copa Argentina: cómo será la venta de entradas para Atlético Tucumán vs. Platense

Copa Argentina: cómo será la venta de entradas para Atlético Tucumán vs. Platense

Una sorpresa y cuatro caras nuevas: estos son los convocados de San Martín para la visita a Quilmes

Una sorpresa y cuatro caras nuevas: estos son los convocados de San Martín para la visita a Quilmes

El desconsuelo del jugador más caro de América: pedido de disculpas a los hinchas de Flamengo y llanto en la zona mixta

El desconsuelo del jugador más caro de América: pedido de disculpas a los hinchas de Flamengo y llanto en la zona mixta

Encuesta: ¿titulares, suplentes o mix? ¿Qué harías si fueras Falcioni?

Encuesta: ¿titulares, suplentes o mix? ¿Qué harías si fueras Falcioni?

La princesa Leonor recibió a Messi en Oviedo: el saludo antes de la gala del Princesa de Asturias

La princesa Leonor recibió a Messi en Oviedo: el saludo antes de la gala del Princesa de Asturias

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

Comentarios