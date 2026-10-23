Tras el triunfo sobre Tigre en Victoria, mirá cómo quedó Atlético en la carrera por llegar a los playoffs del Clausura

Atlético volvió a creer. La victoria por 1-0 frente a Tigre, en Victoria, no solo le permitió cortar una racha de seis partidos sin triunfos, sino que también lo acercó a los puestos de clasificación a los playoffs del Clausura. El equipo de Julio César Falcioni llegó a los 17 puntos y quedó, provisionalmente, a dos unidades del octavo lugar de su zona.