Tras el triunfo sobre Tigre en Victoria, mirá cómo quedó Atlético en la carrera por llegar a los playoffs del Clausura

El triunfo 1-0 ante Tigre le permitió al “Decano” llegar a los 17 puntos y acercarse al grupo de los ocho clasificados de la zona B. Con dos fechas por delante, mantiene viva la ilusión de meterse en los octavos de final.
Atlético volvió a creer. La victoria por 1-0 frente a Tigre, en Victoria, no solo le permitió cortar una racha de seis partidos sin triunfos, sino que también lo acercó a los puestos de clasificación a los playoffs del Clausura. El equipo de Julio César Falcioni llegó a los 17 puntos y quedó, provisionalmente, a dos unidades del octavo lugar de su zona.
El gol de cabeza de Ramiro Ruiz Rodríguez le dio al “Decano” tres puntos fundamentales en un tramo decisivo del campeonato. Después de varias jornadas sin poder ganar, el equipo tucumano aprovechó su oportunidad y se mantiene en carrera cuando restan dos fechas para el cierre de la fase regular.
Torneo Clausura 2026 - Zona B
|#
|Equipo
|PTS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DIF
|1
|
Rosario CentralR. Central
|25
|13
|7
|4
|2
|20
|11
|+9
|2
|
Argentinos JuniorsArgentinos
|25
|13
|7
|4
|2
|17
|11
|+6
|3
|
GimnasiaGimnasia
|25
|14
|7
|4
|3
|21
|18
|+3
|4
|
BelgranoBelgrano
|22
|13
|6
|4
|3
|14
|10
|+4
|5
|
SarmientoSarmiento
|21
|14
|6
|3
|5
|22
|21
|+1
|6
|
River PlateRiver
|20
|13
|6
|2
|5
|18
|13
|+5
|7
|
Barracas CentralBarracas C.
|19
|13
|5
|4
|4
|11
|10
|+1
|8
|
HuracánHuracán
|19
|13
|5
|4
|4
|12
|12
|0
|9
|
Independiente Riv. (M)Indep.Mza.
|19
|13
|5
|4
|4
|17
|21
|-4
|10
|
Atlético TucumánAtl. Tucumán
|17
|14
|4
|5
|5
|13
|13
|0
|11
|
TigreTigre
|13
|14
|3
|4
|7
|13
|16
|-3
|12
|
BanfieldBanfield
|13
|13
|3
|4
|6
|14
|19
|-5
|13
|
Racing ClubRacing
|12
|13
|3
|3
|7
|14
|20
|-6
|14
|
Estudiantes (RC)Estudiantes RC
|9
|13
|2
|3
|8
|8
|17
|-9
|15
|
AldosiviAldosivi
|8
|13
|2
|2
|9
|14
|22
|-8
¿En qué puesto está Atlético Tucumán?
Con 17 puntos, Atlético se ubica fuera de los ocho primeros que avanzan a los octavos de final. Por ahora, el último lugar de clasificación está en manos de Huracán, con 19 unidades. Barracas Central e Independiente Rivadavia también tienen ese puntaje, por lo que la pelea por ingresar a la siguiente instancia sigue abierta.
La tabla todavía puede modificarse, ya que varios equipos de la zona B deben completar sus compromisos de la fecha 14. Por eso, el triunfo en Victoria representa un avance importante, aunque el “Decano” necesita sostener la recuperación y esperar otros resultados para acercarse al objetivo.