“No quisimos meter los dos micros atrás”: Falcioni explicó cómo Atlético Tucumán sostuvo el triunfo ante Tigre

“Necesitábamos esta victoria porque los últimos resultados no habían sido buenos y habíamos perdido muchos puntos sobre el final de los partidos. Hoy pudimos sostener el resultado y demostramos que, incluso con un hombre menos, podíamos hacerlo bien. Eso es mérito del plantel, de su preparación y del convencimiento que tienen los jugadores”, destacó el “Emperador” en conferencia de prensa.