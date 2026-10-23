“No quisimos meter los dos micros atrás”: Falcioni explicó cómo Atlético Tucumán sostuvo el triunfo ante Tigre
El entrenador destacó la solidez defensiva del “Decano” tras la expulsión de Ruiz Rodríguez y explicó los ajustes tácticos que permitieron sostener la ventaja. Además, valoró la importancia de recuperar la confianza antes de la semifinal de Copa Argentina.
La victoria de Atlético Tucumán por 1-0 contra Tigre representó mucho más que tres puntos para Julio César Falcioni. Después de una seguidilla de resultados adversos, el entrenador valoró especialmente la capacidad de sus jugadores para sostener la ventaja con un hombre menos y recuperar la confianza a pocos días de disputar la semifinal de la Copa Argentina frente a Platense.
“Necesitábamos esta victoria porque los últimos resultados no habían sido buenos y habíamos perdido muchos puntos sobre el final de los partidos. Hoy pudimos sostener el resultado y demostramos que, incluso con un hombre menos, podíamos hacerlo bien. Eso es mérito del plantel, de su preparación y del convencimiento que tienen los jugadores”, destacó el “Emperador” en conferencia de prensa.
El encuentro tuvo un desarrollo complicado para Atlético, especialmente durante los primeros minutos, cuando el equipo local generó varias oportunidades para abrir el marcador. Sin embargo, el “Decano” consiguió acomodarse con el correr del partido y encontró el gol de la victoria en el complemento, gracias a un cabezazo de Ramiro Ruiz Rodríguez.
Falcioni reconoció las dificultades iniciales, aunque destacó la mejoría colectiva después del descanso. “En el primer tiempo nos apuramos demasiado. En el segundo manejamos la pelota con un poco más de criterio e intentamos ser más profundos”, explicó.
En ese sentido, el DT señaló que uno de los objetivos fue aumentar la participación de los volantes externos para mejorar la circulación. “Queríamos que Laméndola participara más y que Tesuri también tuviera más intervención. Creo que los muchachos entendieron lo que pedimos y lo hicieron mejor”, aseguró.
La decisión táctica después de la expulsión
Uno de los momentos determinantes del encuentro llegó poco después del gol, cuando Ruiz Rodríguez recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó a Atlético con diez futbolistas. A partir de entonces, Falcioni debió reorganizar al equipo para sostener la ventaja durante los últimos minutos.
El entrenador explicó que, pese a la inferioridad numérica, evitó retrasar excesivamente a sus jugadores. Incluso recurrió al humor para describir su decisión.
“Lo más fácil era hacer una línea de cinco porque ellos tenían dos delanteros centrales, pero no quisimos hacerlo. No quisimos meter los dos micros atrás; todavía los tenemos reservados. Intentamos terminar el partido unos metros más adelante”, sostuvo.
La estrategia consistió en cerrar los espacios interiores y obligar a Tigre a buscar profundidad por las bandas, aprovechando la fortaleza de los defensores centrales de Atlético en el juego aéreo.
“Seguramente les dimos mucha tenencia de pelota a los centrales de Tigre, pero sabíamos que de ahí iban a salir lanzamientos largos que nuestros defensores podían controlar. Creo que la defensa hizo un muy buen trabajo, especialmente en el segundo tiempo, porque prácticamente no le permitió generar situaciones a Tigre”, analizó.
Además, destacó que el equipo supo interpretar las necesidades del encuentro. “Aguantamos el partido con capacidad, inteligencia y compromiso. No queríamos que encontraran espacios por el medio y no los encontraron. Buscábamos obligarlos a jugar por afuera para que tiraran centros, porque tenemos dos centrales que van muy bien de arriba”, detalló.
El reconocimiento al plantel
Más allá del resultado, Falcioni destacó algunas actuaciones individuales. “El arquero tuvo un excelente partido. Infante también, Di Plácido también”, señaló, en referencia al rendimiento de Luis Ingolotti y los laterales del equipo.
El entrenador también consideró que Atlético hizo méritos ofensivos para quedarse con los tres puntos, aunque reconoció que la evaluación del resultado admite distintas interpretaciones.
“Después, si ganamos merecidamente o no, fuimos los que convertimos. También pegamos una pelota en el travesaño y estuvimos muy cerca de definir el partido antes”, recordó.
Finalmente, Falcioni volvió a poner el foco en la actitud de sus dirigidos, una característica que considera fundamental para afrontar los desafíos que quedan por delante.
“Más allá de lo que pase de aquí en adelante, lo que rescato es el compromiso del plantel y el convencimiento que tenemos todos de intentar hacer las cosas bien, de sacrificarnos por el compañero y por la camiseta. Desde el primer día, los muchachos entendieron eso de la mejor manera”, concluyó.
Atlético cortó así una racha de seis partidos sin victorias y llegará con el ánimo renovado al compromiso del miércoles frente a Platense, donde buscará clasificarse a la final de la Copa Argentina.