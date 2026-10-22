Mercedes Ninci presentó a su hija en los Martín Fierro: es actriz y estuvo en Envidiosa
Flor acompañó a Mercedes Ninci en los Martín Fierro de Radio 2026, donde la periodista ganó como Mejor Movilero. Quién es la joven que participó en la serie Envidiosa y qué dijo sobre su mamá durante la alfombra roja.
Resumen para apurados
- En los Martín Fierro de Radio 2026, Mercedes Ninci presentó a su hija Flor en la alfombra roja y ganó la estatuilla a Mejor Movilero por su labor en Radio Mitre.
- Ninci suele mantener a su familia lejos de los medios. Durante la gala, Flor elogió a su madre y trascendió su participación como actriz en la serie Envidiosa de Netflix.
- La velada combinó la consagración periodística de Ninci con la presentación pública de su hija, quien busca consolidar su propio camino en la industria audiovisual argentina.
Mercedes Ninci fue una de las protagonistas de los Martín Fierro de Radio 2026. La periodista llegó a la alfombra roja acompañada por su hija Flor, a quien presentó públicamente durante la cobertura previa a la ceremonia. La presencia de la joven llamó la atención, ya que la comunicadora suele mantener la vida privada de sus hijos alejada de la exposición mediática.
La noche terminó con un reconocimiento para su trayectoria en la calle: Ninci ganó el premio a Mejor Movilero por su trabajo en Mitre informa primero, el ciclo informativo de Radio Mitre. Durante la previa, madre e hija compartieron unas palabras y hablaron sobre el ritmo de trabajo de la periodista.
Mercedes Ninci presentó a su hija Flor en los Martín Fierro de Radio
En su llegada a la ceremonia, Ninci explicó por qué había decidido asistir acompañada por su hija. “Vine por primera vez con mi hija. Yo nunca mostré a mis hijos”, contó, al remarcar que habitualmente prefiere preservar a su familia de la exposición pública.
Flor, por su parte, destacó la dedicación de su madre al periodismo y aseguró que su compromiso con el trabajo es una de las razones por las que merecía recibir el galardón.
“Ella no para nunca, es muy manija, siempre sigue y nunca va a parar. Por eso se merece el premio”, expresó durante la entrevista en la alfombra roja.
Mercedes Ninci ganó el Martín Fierro a Mejor Movilero
La periodista se llevó la estatuilla en la categoría Mejor Movilero por su labor en Mitre informa primero, de Radio Mitre. El reconocimiento distinguió su trabajo periodístico y su presencia en la cobertura de noticias desde el lugar de los hechos.
El premio fue uno de los momentos destacados de su participación en la ceremonia, a la que llegó con una compañía especial. La presentación pública de su hija le sumó un costado personal a una noche marcada por los reconocimientos a las figuras de la radio argentina.
La hija de Mercedes Ninci también tuvo una participación en “Envidiosa”
Flor también cuenta con una experiencia vinculada al mundo artístico. Participó en una escena de Envidiosa, la serie de Netflix protagonizada por Griselda Siciliani, en la que también actúa Pilar Gamboa.
Su aparición en la ficción representa un vínculo con la industria audiovisual argentina, en un recorrido diferente del de su madre, cuya carrera está ligada al periodismo.
Así, la noche de los Martín Fierro de Radio 2026 reunió dos momentos para Mercedes Ninci: el reconocimiento a su trabajo como movilera y la oportunidad de compartir públicamente una instancia especial junto a su hija.