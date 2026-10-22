Mercedes Ninci presentó a su hija en los Martín Fierro: es actriz y estuvo en Envidiosa

Mercedes Ninci fue una de las protagonistas de los Martín Fierro de Radio 2026. La periodista llegó a la alfombra roja acompañada por su hija Flor, a quien presentó públicamente durante la cobertura previa a la ceremonia. La presencia de la joven llamó la atención, ya que la comunicadora suele mantener la vida privada de sus hijos alejada de la exposición mediática.