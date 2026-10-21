La película argentina que arrasa en Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti revelaron intimidades del rodaje

Emoción familiar y el secreto del éxito global

El paso por la televisión también dejó espacio para la intimidad cuando se abordó la reciente etapa de Darín como abuelo del pequeño Dante, hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó. "Todos estamos enloquecidos de amor", confesó conmovido. "Lo más fuerte es ver a tu hijo ser padre; ver a tu hijo y a su mujer en ese rol es algo que me emociona muchísimo".