La película argentina que arrasa en Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti revelaron intimidades del rodaje
El nuevo fenómeno cinematográfico argentino sumó tres millones de visualizaciones en Netflix y sus protagonistas pasaron por "Otro Día Perdido". Entre risas, desnudaron los secretos de filmación, cruzaron a los "haters" de redes y compartieron detalles íntimos.
Resumen para apurados
- Ricardo Darín y Diego Peretti lideran el Top 10 global de Netflix con "Lo dejamos acá", sumando más de tres millones de vistas tras su estreno de octubre en la plataforma.
- En una entrevista televisiva, la dupla reveló anécdotas del rodaje, las exigencias de Darín como productor y su postura frente a las críticas divididas en redes sociales.
- El éxito de la comedia negra reafirma la competitividad del cine argentino en el streaming global, consolidando a sus protagonistas en las audiencias internacionales.
El cine argentino volvió a conquistar el mapa del streaming mundial de la mano de "Lo dejamos acá", la comedia negra protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti que alcanzó el primer puesto del Top 10 global de películas de habla no inglesa en Netflix. Con más de tres millones de visualizaciones acumuladas tras su estreno del 16 de octubre, el largometraje se convirtió en un fenómeno indiscutido de audiencia.
Sin embargo, el impacto del film no solo se mide en reproducciones. En una distendida entrevista en el ciclo "Otro Día Perdido" (eltrece), conducido por Mario Pergolini, la dupla de actores dejó ver la enorme química que sostienen en pantalla y fuera de ella. Entre chicanas en vivo, revelaron intimidades del set, respondieron a las duras críticas en redes sociales y hasta se dieron espacio para la emoción familiar.
La obsesión al descubierto y las manías del set
La complicidad entre los protagonistas estalló cuando Diego Peretti mando al frente a Ricardo Darín por sus minuciosas exigencias durante el rodaje. Peretti explicó que Darín, además de actuar, se desempeñó como productor asociado de la película realizada por Kenya Films, por lo que estuvo extremadamente atento a cada aspecto técnico y visual.
"Le da mucha bolilla al vestuario y al peinado. Capaz que llega y, en vez de decirte buenos días, te mira y te corre un rulito. O te comenta el saco que llevás puesto", disparó irónico el exfisicdueto de La Señal. Aunque remarcó entre risas que su compañero es "atinadísimo", la chicana desató las carcajadas en el estudio de televisión.
Lejos de achicarse, Darín justificó su meticulosa mirada apelando a la naturaleza del cine. "Es una actividad en la que la interdependencia está arriba de todo", argumentó el actor. Además, confesó su fascinación por el montaje: "La edición es una oportunidad de reescritura. Con un corte de medio segundo o un segundo, cambiás la intención de un diálogo".
Respondiendo a los "haters"
Pese a liderar los rankings en países como Argentina, Uruguay, España y Chile, "Lo dejamos acá" generó opiniones divididas entre los usuarios de internet. Consultados por Mario Pergolini sobre cómo conviven con los comentarios destructivos, los artistas expusieron miradas muy distintas sobre la exposición pública.
Peretti admitió que la agresión digital le resulta difícil de procesar durante su trabajo creativo. "No soy un egocéntrico, pero cuando me pegan en las redes me desacomoda, porque a mí me gusta crear personajes y que me juzguen por eso", señaló el actor y psiquiatra.
Por su parte, Darín diferenció la crítica artística de la agresividad sin sentido. "A mí lo único que me jode es la maldad, cuando olfateás que detrás del poncho está el cuchillo escondido. Cuesta entender la energía que le ponen a la mala intención", reflexionó el protagonista.
Emoción familiar y el secreto del éxito global
El paso por la televisión también dejó espacio para la intimidad cuando se abordó la reciente etapa de Darín como abuelo del pequeño Dante, hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó. "Todos estamos enloquecidos de amor", confesó conmovido. "Lo más fuerte es ver a tu hijo ser padre; ver a tu hijo y a su mujer en ese rol es algo que me emociona muchísimo".
Dirigida por Hernán Goldfrid y con guion de Emanuel Diez, la cinta sigue la historia de Ulises Verón (Darín), un psicoanalista pragmático que pierde fe en los métodos tradicionales e interviene drásticamente en la vida de sus pacientes. Todo se complica cuando atiende a Martín Bouchard (Peretti), un escritor bloqueado creativamente.
El elenco se completa con figuras como Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti y la participación especial del sampedrino Luciano Juhant como extra. Con su combinación de humor ácido y neurosis urbana, la película continúa firmemente afirmada en la cima del catálogo mundial de la plataforma.