Mirá el 1x1 de Atlético Tucumán ante Tigre: los puntajes del triunfo en Victoria

Atlético Tucumán consiguió una victoria clave frente a Tigre y llegará con el ánimo renovado a la semifinal de Copa Argentina contra Platense. El equipo de Julio César Falcioni tuvo que superar un comienzo complicado, encontró el gol en el segundo tiempo y resistió los últimos minutos con 10 jugadores tras la expulsión de Ramiro Ruiz Rodríguez. Clever Ferreira, Juan Infante, Franco Nicola y Luis Ingolotti estuvieron entre los más destacados de una actuación colectiva que le permitió al “Decano” volver a sumar de a tres.