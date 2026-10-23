Mirá el 1x1 de Atlético Tucumán ante Tigre: los puntajes del triunfo en Victoria
El “Decano” se impuso por 1-0 con un gol de Ramiro Ruiz Rodríguez y volvió a ganar después de seis partidos. La solidez defensiva y el despliegue colectivo fueron fundamentales para sostener la ventaja, incluso con un hombre menos.
Atlético Tucumán consiguió una victoria clave frente a Tigre y llegará con el ánimo renovado a la semifinal de Copa Argentina contra Platense. El equipo de Julio César Falcioni tuvo que superar un comienzo complicado, encontró el gol en el segundo tiempo y resistió los últimos minutos con 10 jugadores tras la expulsión de Ramiro Ruiz Rodríguez. Clever Ferreira, Juan Infante, Franco Nicola y Luis Ingolotti estuvieron entre los más destacados de una actuación colectiva que le permitió al “Decano” volver a sumar de a tres.
Luis Ingolotti (7)
No tuvo intervenciones espectaculares, pero transmitió solidez y confianza durante los 90 minutos. Siempre bien ubicado y atento para salir a cortar los centros. Necesitaba volver a mantener la valla invicta.
Leonel Di Plácido (6)
Después de dos partidos en los que dejó varias dudas, volvió a mostrar una buena versión. Estuvo firme en los duelos defensivos y tuvo buenas intervenciones con la pelota, asistiendo en varias oportunidades a Ruiz Rodríguez con envíos cruzados.
Clever Ferreira (7)
Cuando está en un buen día, la defensa de Atlético mejora considerablemente. Esta noche fue uno de esos partidos: sacó todo por arriba y por abajo, y resultó fundamental para mantener el arco en cero.
Luciano Vallejo (6)
Comenzó con algunas dificultades para contener a Dómina, pero se fue acomodando con el correr de los minutos. El respaldo de sus compañeros en defensa lo ayudó a completar una buena actuación.
Juan Infante (7)
Volvió a mostrar aquella versión incisiva en ataque que había exhibido antes de su rotura de ligamentos. Apareció en el complemento con un gran desborde y un centro todavía mejor para que “RRR” solo tuviera que poner la cabeza.
Leonel Vega (6)
Fue una rueda de auxilio constante durante todo el encuentro. Tuvo mucho trabajo frente a los volantes creativos de Tigre y aportó equilibrio y recuperación en la mitad de la cancha.
Renzo Tesuri (6)
En su regreso a la titularidad, volvió a mostrar un buen nivel después de varios encuentros. Aportó despliegue, recuperación y algunos destellos en ataque. Atlético necesita recuperar su mejor versión.
Lautaro Godoy (6)
No logró ser tan determinante como en encuentros anteriores, pero buscó constantemente participar del juego. Pidió la pelota, intentó filtrar pases y probó con remates de media distancia.
Franco Nicola (7)
Realizó un despliegue considerable durante los 90 minutos, primero como interior y luego como volante por izquierda. Sacó un gran remate de derecha que se estrelló contra el travesaño y estuvo cerca de terminar en gol de “RRR” tras el rebote.
Nicolás Laméndola (6)
Aportó mucho sacrificio en el retroceso y mostró algunos destellos interesantes con la pelota, especialmente a través de su habitual gambeta. Fue reemplazado en el segundo tiempo.
Ramiro Ruiz Rodríguez (6)
Convirtió el gol de la victoria, pero su actuación quedó parcialmente opacada por las ocasiones que desperdició anteriormente y, sobre todo, por la expulsión que sufrió cuando faltaban 15 minutos para el final.
Los que ingresaron
Manuel Brondo (-)
Ingresó a los 78 minutos, después de la expulsión, para convertirse en la única referencia ofensiva. Buscó tapar las líneas de pase de los defensores rivales y presionar la salida de Tigre.
Gabriel Compagnucci (-)
Reemplazó a Tesuri a los 83 minutos para aportar energía por la banda derecha. Cumplió con su tarea mediante varias corridas y relevos defensivos.
Julián Fernández (-)
Ingresó junto a Compagnucci para reforzar la recuperación y el compromiso defensivo en la mitad de la cancha. Contribuyó a sostener la ventaja y asegurar la victoria.