Crece la disputa por el futuro del predio de los Talleres de Tafí Viejo

“Cómo se van a preservar los edificios históricos si quedan en manos de un privado que ni siquiera los va a utilizar”, cuestionó. Llarrull también criticó al concejal radical Augusto Zuccarelli, a quien acusó de mantener una posición contradictoria frente al proceso. Según señaló, el edil sostuvo que los talleres no serán privatizados, aunque votó a favor de autorizar a la intendenta a promover una acción de amparo contra el Gobierno nacional.