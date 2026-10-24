Crece la disputa por el futuro del predio de los Talleres de Tafí Viejo

El destino de los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo sumó planteos ante el avance del proceso nacional para concesionar parte de los inmuebles vinculados con Belgrano Cargas.
Los legisladores de Fuerza Republicana Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra presentaron un proyecto para solicitar a la Provincia que realice gestiones ante la Nación para resguardar los sectores de uso municipal, público y patrimonial del predio.
Por otro lado, el concejal Jorge Llarrull, del oficialismo municipal, sostuvo que la gestión de Alejandra Rodríguez respalda las inversiones por su capacidad para generar empleo, pero afirmó que ese proceso debe realizarse protegiendo los bienes públicos.
“Cómo se van a preservar los edificios históricos si quedan en manos de un privado que ni siquiera los va a utilizar”, cuestionó. Llarrull también criticó al concejal radical Augusto Zuccarelli, a quien acusó de mantener una posición contradictoria frente al proceso. Según señaló, el edil sostuvo que los talleres no serán privatizados, aunque votó a favor de autorizar a la intendenta a promover una acción de amparo contra el Gobierno nacional.