Polémica por los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo: “No es una venta”

El concejal de Tafí Viejo Augusto Zuccarelli aclaró que el Gobierno nacional no pretende vender los Talleres Ferroviarios, sino otorgar una concesión de uso a una empresa privada. También explicó que el Estado conservaría la propiedad del inmueble. Además, señaló que el Concejo Deliberante autorizó a la intendenta, Alejandra Rodríguez, a gestionar ante la Provincia el cumplimiento de la Ley 24.146, que contemplaba el traspaso del predio desde Nación. Según indicó, esa transferencia nunca se materializó.
Jaldo y Chahla mejoraron su porcentaje de imagen positiva
Osvaldo Jaldo y Rossana Chahla mejoraron sus posiciones en el ranking de imagen positiva de CB Global Data de octubre. El gobernador pasó del tercer al segundo puesto, con un 53,7% de valoración favorable. El podio lo encabeza Rolando Figueroa, de Neuquén (55,8%), y lo completa Gustavo Sáenz, de Salta (53,4%). Chahla ascendió del quinto al tercer lugar, con un 57% de imagen positiva. El podio de intendentes lo encabeza Gustavo Sastre, de Puerto Madryn (58,3%), seguido por Claudio Polich, de Corrientes (57,5%).
Licitan mejoras en dos plazas: la inversión superaría los $527 millones
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán abrió las ofertas para renovar dos espacios públicos mediante el Presupuesto Participativo. La Plaza Activa de Sitravi II recibirá una inversión de $264,6 millones para incorporar iluminación LED, juegos infantiles y espacios deportivos. Por su parte, la Plaza Democracia del barrio Casino contará con $263,2 millones para mejorar veredas, iluminación y áreas verdes. Ambas obras tienen un plazo previsto de tres meses y están pendientes de adjudicación.