Polémica por los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo: “No es una venta”

El concejal de Tafí Viejo Augusto Zuccarelli aclaró que el Gobierno nacional no pretende vender los Talleres Ferroviarios, sino otorgar una concesión de uso a una empresa privada. También explicó que el Estado conservaría la propiedad del inmueble. Además, señaló que el Concejo Deliberante autorizó a la intendenta, Alejandra Rodríguez, a gestionar ante la Provincia el cumplimiento de la Ley 24.146, que contemplaba el traspaso del predio desde Nación. Según indicó, esa transferencia nunca se materializó.