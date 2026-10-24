El alcalde de Bogotá suscribió las declaraciones de Chapultepec y Salta II de la SIP

La Declaración de Chapultepec, adoptada en 1994, establece diez principios fundamentales para la defensa de las libertades de expresión y de prensa como bases de la vida democrática. Desde su enunciación, ha sido suscrita por numerosos presidentes y líderes de las Américas. Por su parte, la Declaración de Salta II, sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital, actualizada en 2024, promueve la protección de estos derechos en el contexto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.