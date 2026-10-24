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El alcalde de Bogotá suscribió las declaraciones de Chapultepec y Salta II de la SIP
El alcalde de Bogotá suscribió las declaraciones de Chapultepec y Salta II de la SIP
EL TIEMPO
Por Redacción Sociedad Hace 5 Hs

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, suscribió las declaraciones de Chapultepec y Salta II. La firma se realizó en el marco de la 82ª Asamblea General de la SIP, que reúne hasta este domingo en la capital colombiana a periodistas, directivos de medios y especialistas para analizar la situación de la libertad de prensa y los desafíos de la industria periodística.

Durante su intervención, Galán recordó su trayectoria como periodista y destacó la responsabilidad de las autoridades en la protección del oficio. “Tengo la firme convicción de que los esfuerzos para proteger, preservar y promover el periodismo en nuestro país deben comenzar por quienes gobernamos”, sostuvo. Asimismo, reafirmó el compromiso de Bogotá de frenar cualquier intento de censura, agresión o ataque contra el ejercicio periodístico e instó a otros dirigentes del país a seguir ese camino.

La SIP inauguró su 82ª Asamblea General con un llamado a defender la libertad de prensa

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El alcalde también subrayó que la comunicación directa entre las autoridades y los ciudadanos no sustituye la labor de los medios. “Las redes amplían la conversación, pero no reemplazan la investigación, profundización y preguntas del periodismo: ese trabajo no cabe en la lógica de la inmediatez”, señaló.

En ese sentido, expresó que su administración valora tanto la cobertura de sus logros como los cuestionamientos a su gestión, y destacó que abrir espacios al periodismo fortalece el pensamiento crítico, la diversidad de voces y la democracia.

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La Declaración de Chapultepec, adoptada en 1994, establece diez principios fundamentales para la defensa de las libertades de expresión y de prensa como bases de la vida democrática. Desde su enunciación, ha sido suscrita por numerosos presidentes y líderes de las Américas. Por su parte, la Declaración de Salta II, sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital, actualizada en 2024, promueve la protección de estos derechos en el contexto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

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