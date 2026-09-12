“La libertad de prensa no incluye el derecho a no ser criticado”

Trabas

La entidad también puso la lupa sobre las trabas al ejercicio profesional cotidiano. Recordó las restricciones impuestas en abril para el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, extendidas luego a Diputados y al Ministerio de Economía. “El acceso físico a los lugares donde se produce la información no constituye un privilegio corporativo”, remarcó el texto, alertando que reemplazar la presencia periodística por transmisiones oficiales o gacetillas empobrece el derecho social a saber. En el plano provincial, se cuestionó la resolución del Ministerio Público de San Juan que prohibió a sus funcionarios tomar contacto directo con la prensa y centralizó las consultas.