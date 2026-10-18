Regional del NOA: Tucumán Rugby le ganó a Cardenales y no se baja de la pelea

Resumen para apurados
- Tucumán Rugby superó 28-23 como visitante a Cardenales este domingo, por la séptima fecha del Torneo Regional del NOA, para seguir con chances de clasificar a semifinales.
- El Verdinegro llegaba octavo y una caída lo eliminaba; con el triunfo sumó 16 puntos y apretó la tabla que lidera Lawn Tennis con 25, seguido por Huirapuca con 23 unidades.
- A dos fechas del fin de la fase regular, cinco clubes pugnan en apenas cinco puntos por dos plazas a semifinales; el Verdinegro recibirá en la próxima jornada a Jockey de Salta.
Con la victoria de Tucumán Rugby por 28 a 23 sobre Cardenales en la Silvano Bores, concluyó este domingo la séptima fecha del Torneo Regional del NOA "A". El triunfo del conjunto de Yerba Buena comprimió la tabla de posiciones y dejó abierta la clasificación a semifinales a falta de dos jornadas para el final de la fase regular.
Para Tucumán Rugby el partido era determinante: llegaba en el octavo puesto con 12 puntos y una caída lo dejaba eliminado. Con el triunfo a domicilio, el "Verdinegro" sumó cuatro puntos clave, recortó distancias con el pelotón de arriba y quedó a tiro del lote que pelea la clasificación.
El resultado en cancha de Cardenales favoreció a los dos primeros de la tabla. Tucumán Lawn Tennis goleó el sábado 56 a 28 a Universitario de Salta en el Parque 9 de Julio y se afirmó en la punta con 25 puntos. Por su parte, Huirapuca superó 51 a 35 a Jockey Club en Salta y quedó como escolta con 23 unidades. Ambos lograron despegarse de Cardenales (21).
El certamen se juega a una sola rueda de todos contra todos y clasifica a los cuatro mejores a las semifinales (1° vs. 4° y 2° vs. 3°, con localía para los dos primeros). Con siete fechas disputadas sobre nueve, la zona de clasificación quedó al rojo: entre el 3° (Cardenales, 21 puntos) y el 7° (Tucumán Rugby, 16) hay apenas cinco puntos de diferencia, con Los Tarcos (20), Natación y Gimnasia (19) y Universitario de Tucumán (18) en plena discusión.
Resultados de la fecha 7
•Lawn Tennis 56 - Universitario de Salta 28
•Universitario de Tucumán 25 - Natación y Gimnasia 28
•Jockey Club de Salta 35 - Huirapuca 51
•Los Tarcos 49 - Lince 21
•Cardenales 23 - Tucumán Rugby 28
Posiciones
1.Lawn Tennis: 25 pts.
2.Huirapuca: 23 pts.
3.Cardenales: 21 pts.
4.Los Tarcos: 20 pts.
5.Natación y Gimnasia: 19 pts.
6.Universitario de Tucumán: 18 pts.
7.Tucumán Rugby: 16 pts.
8.Universitario de Salta: 13 pts.
9.Jockey Club de Salta: 9 pts.
10.Lince: 5 pts.
Próxima fecha (8ª)
•Lawn Tennis vs. Cardenales
•Tucumán Rugby vs. Jockey Club de Salta
•Huirapuca vs. Universitario de Tucumán
•Natación y Gimnasia vs. Los Tarcos
•Universitario de Salta vs. Lince