Regional del NOA: Tucumán Rugby le ganó a Cardenales y no se baja de la pelea

El certamen se juega a una sola rueda de todos contra todos y clasifica a los cuatro mejores a las semifinales (1° vs. 4° y 2° vs. 3°, con localía para los dos primeros). Con siete fechas disputadas sobre nueve, la zona de clasificación quedó al rojo: entre el 3° (Cardenales, 21 puntos) y el 7° (Tucumán Rugby, 16) hay apenas cinco puntos de diferencia, con Los Tarcos (20), Natación y Gimnasia (19) y Universitario de Tucumán (18) en plena discusión.