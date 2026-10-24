EspectáculosGuía para salir

Teatro tucumano: “Poly”, la mascota que permite hablar de los vínculos

Hueto Bravo Yñigo repone en Casa Luján un biodrama bajo la dirección de César Romero.

SÍMBOLO. “Poly”, de mascota de Huerto Bravo Yñigo a protagonista.
SÍMBOLO. “Poly”, de mascota de Huerto Bravo Yñigo a protagonista.
Por Redacción Espectáculos Hace 6 Hs

Las mascotas suelen ser mucho más que sólo animales domésticos. Huerto Bravo Yñigo así lo plantea en “Poly. Si el loro se viste de seda”, la obra que repondrá esta noche, a las 22 en Casa Luján (Saavedra 94), como autora e intérprete bajo la dirección de César Romero.

Inscripta en la línea del biodrama, la actriz comenzó a elaborar el texto hace seis años en un taller de dramaturgia con Diego Bernachi. “Meses antes había fallecido mi loro y necesitaba usar la herramienta de la escritura para hablar de los vínculos que nos configuran a las personas, a partir de la premisa de que todos tenemos seres queridos y alguien a quien perdimos. La base la terminé en 2022, y el año pasado estudié con César y empezamos a trabajar en el montaje esta propuesta”, describe.

El género elegido “me permite encontrarme con el público desde un lugar sensible, cercano, de igual a igual; juntos armamos la obra, la gente es una parte fundamental en el ritual porque tenemos la intención de que quien vea la obra pueda experimentar distintos sentimientos, encontrarse con el afecto, verse reflejado en las rutinas, lo cotidiano, los sonidos y los aromas que nos hacen encontrarnos en determinadas situaciones, porque uno siempre se construye con otros”, sostiene.

Huerto Bravo Yñigo reivindica la soltería entre los millennials

Huerto Bravo Yñigo reivindica la soltería entre los millennials

Bravo Yñigo no cree que todo texto tenga elementos autobiográficos: “todo parte de lo que el artista quiera contar y con la experiencia que tenga para crear ficción”. A partir de esa idea, la puesta se anuncia como “un viaje no lineal por el mapa emocional y mental para demostrar que la lealtad y los recuerdos no se borran con el tiempo”. “El anclaje de haber tenido un ser como Poly me sirve para tratar de estar con los pies en la tierra, mientras la vida te pasa por arriba; la resiliencia ayuda mientras uno procesa y se recupera del acontecimiento que te atraviesa”, sostiene.

Tópicos

“De mi formación en stand up tomé algunos tópicos para escribir mi planteo dramático y con el montaje se transformó y resignificó. Contar una historia personal permitió una identificación especial con el público, y el proceso creativo se orientó a generar momentos para movilizarlo desde la acción y desde lo que narra la historia, que cuenta situaciones universales y el abordaje de temáticas como la familia, los vínculos, la pérdida, el duelo y los recuerdos, para que cada uno pueda hacer una lectura con su propia vivencia”, añade.

Temas TucumánDiego Bernachi
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA
1

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Los Valles Templados y la Quebrada de Humahuaca dieron origen al primer espumante de Jujuy y a un vino que hace lío
2

Los Valles Templados y la Quebrada de Humahuaca dieron origen al primer espumante de Jujuy y a un vino que hace lío

75 años y 75 momentos en la vida de Charly García
3

75 años y 75 momentos en la vida de Charly García

Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa
4

Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán
5

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán

Ranking notas premium
El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?
1

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo
2

Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo

Rebelión en la Cámara Civil: Moisá desafió la reforma de fueros y advirtió que se viola la garantía del juez natural
3

Rebelión en la Cámara Civil: Moisá desafió la reforma de fueros y advirtió que se viola la garantía del juez natural

Búsqueda de Raúl Moyano: Girvau defendió los operativos y habló de posibles cambios en el protocolo
4

Búsqueda de Raúl Moyano: Girvau defendió los operativos y habló de posibles cambios en el protocolo

La Justicia rechazó por ahora frenar el proceso electoral en la Asociación de Magistrados
5

La Justicia rechazó "por ahora" frenar el proceso electoral en la Asociación de Magistrados

Más Noticias
Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico

Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico

Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

Mentalismo en vivo en Tucumán: ¿qué le preguntarías a tu yo de dentro de 30 años?

Mentalismo en vivo en Tucumán: ¿qué le preguntarías a tu yo de dentro de 30 años?

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán

Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa

Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa

Comentarios