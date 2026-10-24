Teatro tucumano: “Poly”, la mascota que permite hablar de los vínculos

Bravo Yñigo no cree que todo texto tenga elementos autobiográficos: “todo parte de lo que el artista quiera contar y con la experiencia que tenga para crear ficción”. A partir de esa idea, la puesta se anuncia como “un viaje no lineal por el mapa emocional y mental para demostrar que la lealtad y los recuerdos no se borran con el tiempo”. “El anclaje de haber tenido un ser como Poly me sirve para tratar de estar con los pies en la tierra, mientras la vida te pasa por arriba; la resiliencia ayuda mientras uno procesa y se recupera del acontecimiento que te atraviesa”, sostiene.