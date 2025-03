Huerto Bravo Yñigo reivindica la soltería entre los millennials

“La soltería es un estado civil con el que me siento muy a gusto, no conozco otro. Me gusta mucho la libertad que tiene, el hecho de poder decidir sobre el rumbo que toma mi vida sin estar consultando o compartiéndolo con otra persona. Me parece genial. Por ahora es una decisión, estoy ocupada ensayando no tengo tiempo para hacer mucho más, porque estar en un vínculo implica tiempo”, subraya en diálogo con LA GACETA.