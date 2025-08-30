Destino San Javier presenta nuevo disco con temas propios

- Qué buena pregunta. Yo creo que sí. Entiendo que por más que haya distintas formas de expresarlo, uno puede decir, “te amo cuando el sol sale en la mañana y pega tu piel en el rostro”. O puede decir, “che, ¿sabés que te quiero un montón?”. Son distintas formas de expresarlo, pero en el fondo el mensaje realmente es el mismo. Todas las canciones, como digo también de las películas, la mayoría de las películas por más que sean de terror terminan siendo de amor, entonces el romance y el romanticismo es como un conducto que siempre terminamos ahí siempre. Respondiendo más a tu pregunta, siempre hay tiempo para el amor, siempre es imposible que eso suceda, como se decía, sin música no hay vida, ¿no? Y bueno, y sin amor y sin romance tampoco, así lo entendemos nosotros.