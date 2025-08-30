Destino San Javier presenta nuevo disco con temas propios

Un trío tucumano regresa al Teatro Mercedes Sosa (San Martín 479) para presentar “Huracán de amor”, con un show que promete ser una de las noches más románticas de todas. No es cualquier formación, porque Franco Favini junto a Paolo y Bruno Ragone continúan escribiendo la historia que empezaron sus padres con el recordado Trío San Javier a través de álbumes y sus propios aportes. Destino San Javier vuelve a sacudir la escena musical con el lanzamiento de su nuevo single, “Huracán de amor”, adelanto de lo que será su cuarto disco de estudio, a partir de las 21 en la sala. Pero no será el único tema en cuestión.
- ¿Qué es “Huracán de amor”? Marca una nueva etapa musical? Dicen que en septiembre sale el nuevo disco…
- “Huracán de amor” es el disco que más nos define. Es una producción que tiene en su mayoría canciones inéditas y de composición en propia. Decimos siempre que es un disco más Destino que San Javier, por jugar con el nombre y decirlo de alguna manera. Los discos anteriores tenían siempre alguna que otra canción reversionada de los éxitos de nuestros padres y en este caso no ocurre eso. El nuevo disco saldrá mediados de septiembre o finales de septiembre. Y ahora tenemos solamente la canción “Huracán”, que ya es una realidad, y en la que hay varios arreglos andinos.
- ¿Cómo será el show?
- Va a ser totalmente una novedad, porque la gente que asista va a poder escuchar por primera vez, en forma de exclusiva, las canciones del nuevo álbum. Esto generalmente no se hace, porque las canciones salen antes, pero nosotros quisimos darle como ese privilegio a la gente de Tucumán para que puedan escuchar las canciones antes de que salgan, que las tengan, que sean un poquito nuestros confidentes y así poder saber qué opinan previo a que sean conocidas. Estamos muy pegados a la provincia y a sus calles.
- Leí que tuvieron una polémica con Roberto Pettinato…
- Con respecto a Pettinato, ¿qué podré decirte? Que nada, sí, sentimos que se metió más que con nosotros, con nuestro público, porque el público es el que hace el folclore; el folclore es familia, el folclore es tradición, el folclore es esa pareja de baile, ese pañuelo al viento. Nosotros lo cantamos, pero realmente quien hace el folclore es nuestro público; entonces meterse con nuestro público ya no nos pareció muy apropiado. Después entendemos que se retractó, pero bueno... Roberto Pettinato no es alguien muy... no es una autoridad como para poder opinar de música, realmente, así son las cosas.
- El romance es la piedra angular de muchos de sus temas. ¿Creen que en estos tiempos la gente común se da tiempo para el romance?
- Qué buena pregunta. Yo creo que sí. Entiendo que por más que haya distintas formas de expresarlo, uno puede decir, “te amo cuando el sol sale en la mañana y pega tu piel en el rostro”. O puede decir, “che, ¿sabés que te quiero un montón?”. Son distintas formas de expresarlo, pero en el fondo el mensaje realmente es el mismo. Todas las canciones, como digo también de las películas, la mayoría de las películas por más que sean de terror terminan siendo de amor, entonces el romance y el romanticismo es como un conducto que siempre terminamos ahí siempre. Respondiendo más a tu pregunta, siempre hay tiempo para el amor, siempre es imposible que eso suceda, como se decía, sin música no hay vida, ¿no? Y bueno, y sin amor y sin romance tampoco, así lo entendemos nosotros.