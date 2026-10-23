Política

Lisandro Catalán: “Tucumán tiene la Legislatira más cara del país”

El candidato a gobernador por La Libertad Avanza cuestionó el uso del presupuesto y propuso reducirlo del 4% al 1%.

Lisandro Catalán, presidente de LLA Tucumán.
Lisandro Catalán, presidente de LLA Tucumán.
Por Redacción Política Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El candidato de LLA en Tucumán, Lisandro Catalán, cuestionó el costo de la Legislatura provincial y propuso reducir su presupuesto del 4% al 1% para financiar obras públicas.
  • Catalán afirmó que cada legislador tucumano cuesta $3.800 millones al año y criticó el sistema de acoples electorales junto con la alta presión fiscal de Ingresos Brutos.
  • De cara a las elecciones, LLA impulsa reformas tributarias, electorales y un RIGI provincial, con el fin de reducir el costo político y fomentar inversiones privadas.
Resumen generado con IA

El candidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Catalán, cuestionó fuertemente el gasto político provincial. Además, criticó el sistema de acoples, la presión fiscal y la cantidad de empleados públicos, y planteó una serie de reformas para atraer inversiones y fomentar el empleo privado.

“Vos tenés la Legislatura más cara del país”, afirmó Catalán, en diálogo con el streaming “El Pelado” (La Casa). Según sus cálculos, el cuerpo legislativo consume el 4% del presupuesto provincial y cada uno de sus 49 legisladores cuesta unos $3.800 millones anuales, frente a los $180 millones que, sostuvo, representa cada legislador en San Luis.

Propuso reducir progresivamente el presupuesto legislativo al 1%, comenzando por el 2% durante el primer año. Según estimó, la medida permitiría ahorrar entre 45 y 50 millones de dólares anuales para destinarlos a obras hídricas y de infraestructura.

Menos gasto político y más obras

El candidato vinculó el gasto público con la falta de infraestructura y las inundaciones recurrentes en la provincia. También cuestionó la baja inversión de capital y planteó que Tucumán necesita redirigir recursos hacia obras que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

En materia electoral, apuntó contra el sistema de acoples y recordó que Osvaldo Jaldo llegó a los comicios con 73 boletas distintas. Además, cuestionó lo que definió como una “oposición sparring” y sostuvo que el sistema político tucumano se consolidó durante más de dos décadas.

Presión fiscal y empleo público

Catalán afirmó que Tucumán tiene una de las presiones fiscales más altas del país y advirtió que la carga de Ingresos Brutos afecta la actividad comercial. Como alternativa, propuso reducir impuestos para impulsar la inversión y el empleo privado.

También comparó la cantidad de empleados públicos provinciales por habitante y sostuvo que el problema no es el tamaño del Estado en áreas esenciales, sino el costo de la estructura política. “Hay que reducir el costo político, no el público, a los maestros, a los docentes, a los policías. Hay que pagarles mejor”, remarcó.

“Esta vez va en serio”

Catalán recordó que La Libertad Avanza presentó el plan Punto de partida para la libertad de los tucumanos, que contempla reformas tributarias, del Estado y del sistema electoral, además de un RIGI provincial para atraer inversiones.

Finalmente, señaló que existe un reclamo de cambio en la sociedad tucumana y reconoció que el principal desafío es recuperar la confianza. “El gran desafío que tenemos es que nos crean”, afirmó. “Créannos que esta vez va en serio”, sentenció. 

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