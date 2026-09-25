Política

García Hamilton respaldó a Catalán y cuestionó el gasto público de Tucumán

El dirigente de La Libertad Avanza apoyó los cuestionamientos a la ampliación presupuestaria solicitada por el Gobierno provincial.

PRESUPUESTO. García Hamilton respaldó a Catalán y cuestionó el gasto público
PRESUPUESTO. García Hamilton respaldó a Catalán y cuestionó el gasto público
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • José García Hamilton (LLA) respaldó hoy a Lisandro Catalán y criticó al gobierno de Tucumán por pedir una ampliación presupuestaria de $1,32 billones.
  • La oposición libertaria denunció clientelismo y exceso de gasto, mientras el ministro Daniel Abad defendió la medida argumentando el impacto de la inflación.
  • El cruce anticipa una fuerte disputa electoral en Tucumán, polarizando la discusión en torno al ajuste del gasto público y la disciplina fiscal provincial.
Resumen generado con IA

El abogado José García Hamilton, integrante de La Libertad Avanza (LLA) Tucumán y ex secretario de Legal y Administrativa del Ministerio de Economía de la Nación, respaldó los cuestionamientos del candidato a gobernador Lisandro Catalán contra la ampliación presupuestaria solicitada por el gobierno de Osvaldo Jaldo.

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“Exacto, querido Lisandro Catalán! Tucumán merece otra cosa. Orden fiscal y político que (i) bajar gasto público, (ii) bajar tributos y (iii) generar shock de inversiones. Lo que están haciendo hoy es más de lo mismo: clientelismo y generación de pobreza”, publicó García Hamilton en sus redes sociales.

El dirigente libertario se hizo eco así de los planteos que Catalán había realizado contra el pedido de una ampliación presupuestaria de $1,32 billones, equivalente a cerca de un 20% sobre el presupuesto vigente. El candidato a gobernador también había cuestionado el pedido de un crédito de hasta $100.000 millones para obras de infraestructura y reclamado una reducción del denominado “gasto político”.

Cruces por las cuentas públicas

La publicación de Catalán también tuvo repercusiones en el oficialismo provincial. El ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, salió a responder a través de las redes sociales. El funcionario calificó los cuestionamientos como “ignorancia y mala intención” y sostuvo que la actualización de las partidas responde al efecto de la inflación.

Los argumentos de Abad fueron cuestionados luego por Nahuel Ríos, referente de la mesa técnica de Economía de LLA Tucumán. Ríos puso el foco en la ejecución presupuestaria y planteó que el incremento solicitado no puede atribuirse exclusivamente al proceso inflacionario.

“Con lo gastado hasta julio, al gasto corriente le faltarían entre $550.000 y $800.000 millones para cerrar el año. Piden $1.070.000 millones”, señaló Ríos.

También cuestionó el argumento de Abad respecto de la pauta inflacionaria con la que fue elaborado el Presupuesto 2026. “Del 10% al 30%, la brecha explica hasta un 18% más de gasto. Piden 23,5% más de gasto corriente y ni un peso para obras”, sostuvo.

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