García Hamilton respaldó a Catalán y cuestionó el gasto público de Tucumán

El dirigente libertario se hizo eco así de los planteos que Catalán había realizado contra el pedido de una ampliación presupuestaria de $1,32 billones, equivalente a cerca de un 20% sobre el presupuesto vigente. El candidato a gobernador también había cuestionado el pedido de un crédito de hasta $100.000 millones para obras de infraestructura y reclamado una reducción del denominado “gasto político”.