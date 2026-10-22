Javier Milei admitió que la inflación baja más lento y ratificó su frase sobre la gente que no llega a fin de mes

Qué dijo Milei sobre la pobreza y los ingresos de la clase media

Durante la entrevista, el Presidente también explicó su postura frente a las dificultades que atraviesan los hogares para cubrir sus gastos. En ese sentido, cuestionó que se utilice el acceso al crédito como una señal de que los ingresos no alcanzan para llegar a fin de mes. “Si vos tomás crédito, entonces eso es un mal análisis, porque entonces el problema lo vas a tener el mes que viene”, expresó.