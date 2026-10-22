Javier Milei admitió que la inflación baja más lento y ratificó su frase sobre la gente que no llega a fin de mes

Resumen para apurados
- Este jueves en Radio Rivadavia, Javier Milei admitió que la inflación baja más lento en Argentina por el menor crecimiento económico y los costos internacionales de energía.
- El mandatario explicó cómo las guerras globales encarecen insumos y elevan tasas, al tiempo que defendió el sinceramiento tarifario y la eliminación del impuesto inflacionario.
- Con el riesgo país sobre 700 puntos, el Gobierno apuesta a sostener las reformas para consolidar la estabilidad a largo plazo, pese a las dificultades de los hogares a fin de mes.
El presidente de la Nación, Javier Milei, reconoció este jueves que la inflación baja a un ritmo más lento del que esperaba el Gobiernoy atribuyó esa situación a la menor expansión de la economía y al impacto del encarecimiento de la energía y de otras materias primas.
También se refirió a las dificultades para llegar a fin de mes y cuestionó los análisis que, según afirmó, no contemplan el efecto de la eliminación del impuesto inflacionario sobre los ingresos.
En una entrevista con Radio Rivadavia, el mandatario abordó además la suba del riesgo país, que este jueves superó los 700 puntos, y vinculó ese movimiento con el escenario económico internacional, marcado por las presiones inflacionarias y el aumento de las tasas de interés.
“Lo que se esperaba que la economía crezca, está creciendo menos. Eso hace que la demanda de dinero crezca menos de lo que debería crecer y, consecuentemente, el ritmo al que baja la inflación es menor”, explicó. Luego admitió que los indicadores económicos no evolucionan tan favorablemente como esperaba inicialmente su administración.
Milei vinculó la inflación con la guerra y el encarecimiento de la energía
El jefe de Estado sostuvo que la economía argentina no es ajena a las consecuencias de los conflictos internacionales y señaló que la situación en el estrecho de Ormuz y la guerra entre Rusia y Ucrania repercuten sobre los productos energéticos.
Según su explicación, el incremento de los costos reduce la oferta y provoca un salto en los precios. Ese proceso, agregó, acelera la inflación y lleva a los bancos centrales a elevar las tasas de interés, en un contexto de menor actividad económica a escala global.
“Hoy el mundo se caracteriza por una situación donde hay más inflación, más tasa de interés y menor actividad económica. Bueno, Argentina no es ajena a eso y está sufriendo las consecuencias”, afirmó.
Milei también señaló que el encarecimiento de la energía y de otros productos impacta primero sobre los precios mayoristas y luego se traslada a los minoristas. Sin embargo, defendió las medidas implementadas por su gestión y aseguró que, sin las reformas económicas, el país tendría un déficit energético de US$ 20.000 millones.
Qué dijo Milei sobre la pobreza y los ingresos de la clase media
Durante la entrevista, el Presidente también explicó su postura frente a las dificultades que atraviesan los hogares para cubrir sus gastos. En ese sentido, cuestionó que se utilice el acceso al crédito como una señal de que los ingresos no alcanzan para llegar a fin de mes. “Si vos tomás crédito, entonces eso es un mal análisis, porque entonces el problema lo vas a tener el mes que viene”, expresó.
El mandatario sostuvo que las restricciones en el consumo están contempladas en las mediciones de pobreza e indigencia, que consideran el acceso a una canasta de bienes y alimentos. A la vez, defendió el sinceramiento de precios aplicado desde su llegada al poder, en diciembre de 2023.
“La foto nos parece horrible, ¿sí? Pero la película sigue siendo la mejor película de la historia”, afirmó. Para respaldar su argumento, aseguró que la indigencia pasó del 20% a menos del 7% y que la pobreza infantil se redujo del 70% al 42%.
En relación con la clase media, Milei reconoció que los aumentos de las tarifas reducen el ingreso disponible que perciben los hogares, pero consideró que los análisis no contemplan el efecto de la eliminación del impuesto inflacionario.
El Presidente argumentó que los precios más bajos de los servicios se financiaban mediante la emisión monetaria y sostuvo que su Gobierno devolvió a la población recursos que antes se perdían por la inflación. “Le devolvimos el impuesto inflacionario a la gente. Es que en eso le devolvimos cien mil millones de dólares a la gente. No es un chiste”, concluyó.