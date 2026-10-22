La Mona, rock de los 2000 y una fiesta para Charly García: la agenda del fin de semana

Resumen para apurados
- Tucumán albergará del 23 al 25 de octubre shows de La Mona Jiménez y Andrés Calamaro, entre otros recitales y tributos, para renovar la cartelera cultural.
- Las propuestas abarcan cuarteto, ópera, rock sinfónico y homenajes a Charly García, con alternativas gratuitas y entradas desde los $5.000 hasta los $85.000.
- La amplia grilla busca reactivar la escena artística local y atraer a públicos de diversos presupuestos, consolidando a la capital como polo de entretenimiento.
La Mona Jiménez vuelve a la provincia, The Strokes y Arctic Monkeys sonarán en una misma noche y Charly García tendrá su fiesta de cumpleaños en Tucumán. El fin de semana del viernes 23 al domingo 25 de octubre llega con propuestas para distintos gustos y presupuestos, desde entradas de $5.000 hasta recitales en el Palacio de los Deportes.
También habrá una primera visita a la provincia, rock en formato sinfónico, una ópera cómica y actividades con entrada gratuita.
Viernes: La Mona, rock y una fiesta retro
Carlos "La Mona" Jiménez se presentará en el Palacio de los Deportes y todavía hay entradas disponibles desde $85.000.
A las 21, Só llegará por primera vez a San Miguel de Tucumán para presentar su disco La miel en Magic Music Box, José Colombres 427. La Tumba del Chiquito será la banda invitada y las entradas cuestan desde $20.000. El evento es para mayores de 18 años.
Para quienes prefieran el indie y el rock en inglés, Rock al Fondo tendrá una edición doble. Cleveland hará un tributo a The Strokes y Casino Monkeys interpretará canciones de Arctic Monkeys. Las puertas de Mikonos, en Crisóstomo Álvarez y Carlos Pellegrini, abrirán a las 21 y las bandas comenzarán a las 22.30. DJ Mr. Rabbit estará en la previa y el after. Las entradas se consiguen por Instagram a través de las bandas.
La opción más económica de la noche estará en La Gesta Cultural, avenida Alem 747. Desde las 22 habrá una Retro Fiesta con DJ Patxi y canciones de los 80, 90 y 2000. La entrada cuesta $5.000 e incluye una consumición.
Sábado: del rock sinfónico al cumpleaños de Charly
El sábado, el Centro Cultural Virla recibirá desde las 21 a En Tiempo de Rock - Volumen 2. La propuesta lleva clásicos desde Elvis Presley hasta Bon Jovi a un formato de banda sinfónica, bajo la dirección de Marcela Roselló. La anticipada cuesta $12.000 y hay descuentos para estudiantes y jubilados en boletería.
A la misma hora, La Gesta Cultural celebrará el “Cumple Charly”, una noche dedicada a Charly García con feria, proyecciones y música en vivo. La entrada será gratuita. Además, continúa abierta la convocatoria para artistas y bandas que quieran participar del escenario.
También el sábado, Andrés Calamaro llegará al Palacio de los Deportes con su gira “Como Cantor”, en la única fecha confirmada del NOA para este tramo del tour.
Quienes busquen algo completamente distinto podrán acercarse a la Sociedad Francesa, San Juan 751. A las 21 se presentará La Serva Padrona, la ópera cómica de Giovanni Battista Pergolesi sobre los enredos entre Serpina y su patrón Uberto. La puesta estará a cargo de COPUS Producciones Líricas y Aurora Orquesta Sinfónica Juvenil.
Domingo: ópera para cerrar el fin de semana
El domingo, La Serva Padrona tendrá una nueva función a las 21 en la Sociedad Francesa. Las entradas están a la venta y el valor debe consultarse con la organización.
Así, el fin de semana deja una agenda concentrada sobre todo entre viernes y sábado, con opciones de cuarteto, rock, música en vivo y propuestas gratuitas para distintos presupuestos.