La Mona, rock de los 2000 y una fiesta para Charly García: la agenda del fin de semana

Para quienes prefieran el indie y el rock en inglés, Rock al Fondo tendrá una edición doble. Cleveland hará un tributo a The Strokes y Casino Monkeys interpretará canciones de Arctic Monkeys. Las puertas de Mikonos, en Crisóstomo Álvarez y Carlos Pellegrini, abrirán a las 21 y las bandas comenzarán a las 22.30. DJ Mr. Rabbit estará en la previa y el after. Las entradas se consiguen por Instagram a través de las bandas.