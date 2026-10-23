“Papelón”, “castigo justo” y “eliminación vergonzosa”: así titularon los medios brasileños tras la derrota de Flamengo ante Estudiantes
La prensa del país vecino cargó contra la falta de respuestas y la escasa claridad del "Mengao", que no supo aprovechar el hombre de más durante casi todo el segundo tiempo.
Resumen para apurados
- Medios brasileños tildaron de papelón la eliminación de Flamengo ante Estudiantes de La Plata en el Maracaná, tras caer por penales en las semifinales de la Copa Libertadores.
- Tras empatar 0-0 en la serie, el Pincha resistió con diez hombres y venció 3-2 en los penales con tres atajadas clave de Fernando Muslera ante un rival sin ideas ofensivas.
- Con este triunfo histórico, el equipo de Alexander Medina disputará la final continental frente a Palmeiras, mientras Flamengo profundiza sus cuestionamientos deportivos.
La clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores generó un fuerte impacto en los medios deportivos de Brasil. Luego de igualar sin goles en los 180 minutos de la serie y definir el cruce por 3-2 en los penales en el Maracaná, los principales portales de ese país cuestionaron con dureza la producción del equipo de Léo Jardim y calificaron el resultado como un "papelón", una "eliminación vergonzosa" y un "castigo justo" a su falta de ambición ofensiva.
El portal Globo Esporte reflejó la caída con el título “Fin del sueño de la quinta” y señaló en su bajada que el conjunto carioca “fracasa en el Maracaná y cae en manos de Muslera en los penales”. En su análisis del partido, el medio cuestionó la propuesta futbolística del local: “Flamengo recibe un castigo justo por su bajísima creatividad en la serie. Hizo muy poco para merecer la esperada clasificación a la final”, remarcando la distancia entre el poderío económico del plantel y su rendimiento en la cancha.
Por su parte, el diario deportivo Lance! tituló: “180 minutos + penales: Flamengo se pelea con el gol y cae ante Estudiantes”, y definió el partido como “una semifinal decepcionante” para las aspiraciones de la institución. En tanto, UOL focalizó las críticas en la incapacidad táctica de los dirigidos por Jardim para superar a un rival que disputó gran parte del segundo tiempo con diez futbolistas por la expulsión de Baltasar Rodríguez: “Flamengo simplemente no sabía cómo aprovechar el jugador de más. Qué papelón, Flamengo. Sí, Estudiantes jugaba mejor”, expresaron en sus columnas de opinión, junto con otro encabezado: “Una eliminación vergonzosa de Flamengo. ¡Y Palmeiras lo agradece!”.
La actuación de Fernando Muslera fue un punto coincidente en todas las coberturas. El arquero uruguayo, que atajó tres remates en la definición por penales, fue destacado por CNN Brasil, que remarcó que “para quien quería llegar a la final, Flamengo hizo poco” y cuestionó la reiteración improductiva de centros al área. La cadena resaltó además el despliegue del “valiente equipo argentino” conducido por Alexander Medina, que sostuvo el orden defensivo en inferioridad numérica y definirá el título continental frente a Palmeiras.