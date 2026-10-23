“Papelón”, “castigo justo” y “eliminación vergonzosa”: así titularon los medios brasileños tras la derrota de Flamengo ante Estudiantes

Por su parte, el diario deportivo Lance! tituló: “180 minutos + penales: Flamengo se pelea con el gol y cae ante Estudiantes”, y definió el partido como “una semifinal decepcionante” para las aspiraciones de la institución. En tanto, UOL focalizó las críticas en la incapacidad táctica de los dirigidos por Jardim para superar a un rival que disputó gran parte del segundo tiempo con diez futbolistas por la expulsión de Baltasar Rodríguez: “Flamengo simplemente no sabía cómo aprovechar el jugador de más. Qué papelón, Flamengo. Sí, Estudiantes jugaba mejor”, expresaron en sus columnas de opinión, junto con otro encabezado: “Una eliminación vergonzosa de Flamengo. ¡Y Palmeiras lo agradece!”.