DeportesFútbol

“Papelón”, “castigo justo” y “eliminación vergonzosa”: así titularon los medios brasileños tras la derrota de Flamengo ante Estudiantes

La prensa del país vecino cargó contra la falta de respuestas y la escasa claridad del "Mengao", que no supo aprovechar el hombre de más durante casi todo el segundo tiempo.

“Papelón”, “castigo justo” y “eliminación vergonzosa”: así titularon los medios brasileños tras la derrota de Flamengo ante Estudiantes
Por Redacción Deportes Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • Medios brasileños tildaron de papelón la eliminación de Flamengo ante Estudiantes de La Plata en el Maracaná, tras caer por penales en las semifinales de la Copa Libertadores.
  • Tras empatar 0-0 en la serie, el Pincha resistió con diez hombres y venció 3-2 en los penales con tres atajadas clave de Fernando Muslera ante un rival sin ideas ofensivas.
  • Con este triunfo histórico, el equipo de Alexander Medina disputará la final continental frente a Palmeiras, mientras Flamengo profundiza sus cuestionamientos deportivos.
Resumen generado con IA

La clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores generó un fuerte impacto en los medios deportivos de Brasil. Luego de igualar sin goles en los 180 minutos de la serie y definir el cruce por 3-2 en los penales en el Maracaná, los principales portales de ese país cuestionaron con dureza la producción del equipo de Léo Jardim y calificaron el resultado como un "papelón", una "eliminación vergonzosa" y un "castigo justo" a su falta de ambición ofensiva.

El portal Globo Esporte reflejó la caída con el título “Fin del sueño de la quinta” y señaló en su bajada que el conjunto carioca “fracasa en el Maracaná y cae en manos de Muslera en los penales”. En su análisis del partido, el medio cuestionó la propuesta futbolística del local: “Flamengo recibe un castigo justo por su bajísima creatividad en la serie. Hizo muy poco para merecer la esperada clasificación a la final”, remarcando la distancia entre el poderío económico del plantel y su rendimiento en la cancha.

Por su parte, el diario deportivo Lance! tituló: “180 minutos + penales: Flamengo se pelea con el gol y cae ante Estudiantes”, y definió el partido como “una semifinal decepcionante” para las aspiraciones de la institución. En tanto, UOL focalizó las críticas en la incapacidad táctica de los dirigidos por Jardim para superar a un rival que disputó gran parte del segundo tiempo con diez futbolistas por la expulsión de Baltasar Rodríguez: “Flamengo simplemente no sabía cómo aprovechar el jugador de más. Qué papelón, Flamengo. Sí, Estudiantes jugaba mejor”, expresaron en sus columnas de opinión, junto con otro encabezado: “Una eliminación vergonzosa de Flamengo. ¡Y Palmeiras lo agradece!”.

La actuación de Fernando Muslera fue un punto coincidente en todas las coberturas. El arquero uruguayo, que atajó tres remates en la definición por penales, fue destacado por CNN Brasil, que remarcó que “para quien quería llegar a la final, Flamengo hizo poco” y cuestionó la reiteración improductiva de centros al área. La cadena resaltó además el despliegue del “valiente equipo argentino” conducido por Alexander Medina, que sostuvo el orden defensivo en inferioridad numérica y definirá el título continental frente a Palmeiras.

Temas Club Estudiantes de La PlataClube de Regatas do FlamengoCopa Libertadores de América
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
San Martín, a cinco puntos del Reducido: cómo quedó la tabla de la Primera Nacional

San Martín, a cinco puntos del Reducido: cómo quedó la tabla de la Primera Nacional

Verón cuestionó al fútbol argentino tras la clasificación de Estudiantes a la final de la Libertadores

Verón cuestionó al fútbol argentino tras la clasificación de Estudiantes a la final de la Libertadores

Cuatro tucumanos debutan este martes en el Mundial de Kickboxing de Colombia

Cuatro tucumanos debutan este martes en el Mundial de Kickboxing de Colombia

El TAS falló a favor de Estudiantes: qué pasara con Marcos Rojo de cara a la revancha contra Flamengo

El TAS falló a favor de Estudiantes: qué pasara con Marcos Rojo de cara a la revancha contra Flamengo

Lo más popular
Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA
1

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”
2

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1
3

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre
4

Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre

Denuncian que robaron marihuana con fin medicinal de un cultivo protegido por la Justicia
5

Denuncian que robaron marihuana con fin medicinal de un cultivo protegido por la Justicia

Ranking notas premium
Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios
1

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle
2

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros
3

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya
4

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?
5

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

Más Noticias
Video: el gesto de Antonela Roccuzzo que le permitió a un niño cumplir su sueño con Messi

Video: el gesto de Antonela Roccuzzo que le permitió a un niño cumplir su sueño con Messi

Copa Argentina: cómo será la venta de entradas para Atlético Tucumán vs. Platense

Copa Argentina: cómo será la venta de entradas para Atlético Tucumán vs. Platense

El desconsuelo del jugador más caro de América: pedido de disculpas a los hinchas de Flamengo y llanto en la zona mixta

El desconsuelo del jugador más caro de América: pedido de disculpas a los hinchas de Flamengo y llanto en la zona mixta

Encuesta: ¿titulares, suplentes o mix? ¿Qué harías si fueras Falcioni?

Encuesta: ¿titulares, suplentes o mix? ¿Qué harías si fueras Falcioni?

La princesa Leonor recibió a Messi en Oviedo: el saludo antes de la gala del Princesa de Asturias

La princesa Leonor recibió a Messi en Oviedo: el saludo antes de la gala del Princesa de Asturias

Arón Quiroga, el ganador de los 21K LA GACETA que corre sin dormir, recibió una gran noticia

Arón Quiroga, el ganador de los 21K LA GACETA que corre sin dormir, recibió una gran noticia

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

La mística del Pincha: los penales que llevaron a Estudiantes a la final de la Copa Libertadores tras derrotar a Flamengo

La mística del "Pincha": los penales que llevaron a Estudiantes a la final de la Copa Libertadores tras derrotar a Flamengo

Comentarios