Verón cuestionó al fútbol argentino tras la clasificación de Estudiantes a la final de la Libertadores

“Se necesita una mejora en todos los aspectos para poder competir, lo vengo diciendo hace rato, y ojalá que estas cosas no se utilicen como: ‘Vieron qué…’. Obviamente, se puede, con una buena planificación y un buen equipo, pero también se necesitan recursos y una buena organización en los campeonatos, y eso es lo que nos falta a nosotros”, afirmó.