Verón cuestionó al fútbol argentino tras la clasificación de Estudiantes a la final de la Libertadores

Resumen para apurados
- Tras clasificar a la final de la Libertadores en ESPN, Juan Sebastián Verón cuestionó la organización del fútbol argentino porque exige reformas para competir en el continente.
- El titular de Estudiantes, crítico de la AFA, acordó con River impulsar cambios y advirtió que el éxito de su club no oculta las fallas estructurales del torneo local.
- Mientras el Pincha definirá el título ante Palmeiras en Montevideo, Verón buscará instalar una mesa dirigencial para transformar el modelo de competencia nacional.
La clasificación de Estudiantes a la final de la Copa Libertadores generó una enorme alegría en La Plata, pero Juan Sebastián Verón aprovechó el momento para insistir con un reclamo que sostiene desde hace tiempo: la necesidad de transformar la estructura del fútbol argentino.
En diálogo con ESPN, destacó la exigencia que implica competir al máximo nivel continental y advirtió que un resultado deportivo no alcanza para medir la situación general del fútbol local.
“Un partido así lo tenés que jugar al 110%. Y a veces ni siquiera alcanza. Para el fútbol argentino es importante, pero si mejorara, podríamos ver mucho más de esto”, sostuvo.
Verón remarcó que el crecimiento requiere cambios que vayan más allá de lo que sucede dentro de la cancha. En ese sentido, pidió no tomar la campaña de Estudiantes como una demostración de que el sistema funciona correctamente.
“Se necesita una mejora en todos los aspectos para poder competir, lo vengo diciendo hace rato, y ojalá que estas cosas no se utilicen como: ‘Vieron qué…’. Obviamente, se puede, con una buena planificación y un buen equipo, pero también se necesitan recursos y una buena organización en los campeonatos, y eso es lo que nos falta a nosotros”, afirmó.
Una propuesta de cambios para el fútbol argentino
El titular de Estudiantes es una de las voces dirigenciales críticas de la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia. Semanas atrás, además, mantuvo una reunión con Stefano Di Carlo, presidente de River, en la que acordaron conformar una mesa de trabajo para avanzar en una propuesta de reformas estructurales para el fútbol argentino.
En ese contexto, la clasificación del “Pincha” representa un nuevo logro deportivo para la institución, aunque Verón insistió en que los resultados de un equipo no deben confundirse con la realidad de toda la competencia local. Su planteo apunta a mejorar las condiciones de organización y planificación para que más clubes puedan competir de manera sostenida en el plano internacional.
Estudiantes va por la Copa Libertadores contra Palmeiras
Después de eliminar a Flamengo, el "Pincha" tendrá un último desafío para coronar su campaña continental: la final frente a Palmeiras, prevista para el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.
El duelo tendrá además un componente histórico, ya que volverá a enfrentar a dos equipos protagonistas de la final de la Copa Libertadores de 1968, una serie que quedó marcada en la historia del fútbol sudamericano.