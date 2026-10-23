La mística del "Pincha": los penales que llevaron a Estudiantes a la final de la Copa Libertadores tras derrotar a Flamengo
Resumen para apurados
- Estudiantes de La Plata venció por penales a Flamengo en el Maracaná tras igualar 0-0 y clasificó a la final de la Copa Libertadores en busca del título continental.
- Con diez jugadores por la expulsión de Rodríguez, el equipo resistió con Muslera atajando tres penales. El club platense regresa a la definición continental tras 16 años.
- El 28 de noviembre definirá el certamen ante Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo, con el objetivo de cortar una racha de siete años de hegemonía brasileña.
El Maracaná fue testigo de otra noche épica para Estudiantes de La Plata. El conjunto argentino eliminó a Flamengo en una tanda de penales dramática (3-2), tras un empate sin goles en los 180 minutos reglamentarios, y se metió en la final de la Copa Libertadores 2026.
A pesar de jugar con un hombre menos desde el minuto 50 por la expulsión de Baltasar Rodríguez (doble amarilla), el equipo platense demostró una fortaleza defensiva admirable. Durante el primer tiempo, el arquero local Agustín Rossi tuvo que lucirse con dos intervenciones clave para evitar la caída de su arco.
Con la superioridad numérica, el "Mengão" se volcó al ataque en el complemento, pero se encontró con una defensa férrea y con un Fernando Muslera inspirado. Ni siquiera el regreso de Giorgian de Arrascaeta, quien volvió a jugar tras superar una fractura en la muñeca izquierda, logró cambiar el destino del encuentro.
La gran figura de la noche fue el uruguayo Muslera, quien contuvo los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique, sellando el boleto a la definición para el "Pincha"
La gran final
El conjunto de La Plata vuelve así a una final de Libertadores después de 16 años. Su última consagración fue en 2009, de la mano de Alejandro Sabella, y previamente había ganado el torneo en tres ocasiones consecutivas (1968, 1969 y 1970) bajo la conducción de Osvaldo Zubeldía. Justamente, en la final de 1968, el rival fue Palmeiras, el mismo que tendrá enfrente en esta oportunidad.
El club presidido por Juan Sebastián Verón, el principal opositor de Claudio "Chiqui" Tapia deberá enfrentar ahora a Palmeiras, que el miércoles superó a Fluminense en otra tanda de penales (5-3).
La final está programada para el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, un escenario que representará un enorme desafío para los dirigidos por Alexander Medina, ya que buscarán cortar una racha de siete años de dominio brasileño en el certamen continental.