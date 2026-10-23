La mística del "Pincha": los penales que llevaron a Estudiantes a la final de la Copa Libertadores tras derrotar a Flamengo

La gran final

El conjunto de La Plata vuelve así a una final de Libertadores después de 16 años. Su última consagración fue en 2009, de la mano de Alejandro Sabella, y previamente había ganado el torneo en tres ocasiones consecutivas (1968, 1969 y 1970) bajo la conducción de Osvaldo Zubeldía. Justamente, en la final de 1968, el rival fue Palmeiras, el mismo que tendrá enfrente en esta oportunidad.