Noche consagratoria en la Champions: dos gigantes de Europa aceleran por Nico Paz tras brillar contra Manchester United
Con dos goles, una asistencia y la distinción como figura en el 4-1 de Como, el mediocampista se acerca cada vez más a dar el salto a un grande del Viejo Continente. El seguimiento de Chelsea y los propios "Diablos Rojos", la opción de recompra del Real Madrid podrá activar en 2027 y la discusión sobre la número 10 de la Selección.
Resumen para apurados
- Nico Paz lideró a Como con dos goles ante Manchester United en Italia por la Champions League, atrayendo el interés de grandes clubes europeos por su destacada actuación.
- El volante se consolidó bajo el mando de Cesc Fàbregas tras ser comprado por 60 millones de euros, mientras Real Madrid retiene una opción de recompra prioritaria para 2027.
- Su cotización en alza lo perfila para dar el salto a un grande europeo y acelera el debate sobre la herencia de la camiseta 10 en la Selección argentina de cara al Mundial 2026.
La tercera fecha de la fase de liga de la Champions League consagró a Nico Paz como una de las apariciones individuales más destacadas del certamen continental. El volante argentino de 22 años lideró a Como en la victoria por 4-1 sobre Manchester United. Paz abrió la cuenta a los dos minutos con un zurdazo al ángulo, asistió al griego Anastasios Douvikas a los 49 para el segundo tanto y marcó su doblete a los 57 tras recuperar una pelota en tres cuartos de cancha, cerrando su planilla como el jugador más valioso del encuentro. Su producción tuvo además una marca histórica: se convirtió en el futbolista más joven en registrar un gol y una asistencia en un mismo partido de Champions ante Manchester United desde el ruso Alan Dzagoev en 2009, y quedó como el segundo sudamericano de menor edad en anotarle a los ingleses en la competencia, por detrás de Lionel Messi en la final de 2009.
El impacto de su actuación reactivó el interés en el mercado europeo. Según reportes de la prensa deportiva italiana, Chelsea y el propio Manchester United intensificaron el seguimiento sobre el mediocampista ofensivo tras su desempeño en Italia. No obstante, cualquier negociación a futuro depende de una estructura contractual ya fijada: tras su arribo a préstamo en 2024, Como pagó 67 millones de dólares (60 millones de euros) para adquirir la totalidad de su pase bajo la conducción de Cesc Fàbregas, quien lo consolidó como el conductor del equipo. Por su parte, Real Madrid se reservó una opción de recompra prioritaria de 89 millones de dólares (80 millones de euros), la cual únicamente podrá activarse en una ventana delimitada entre el 1 y el 15 de julio de 2027.
Al ser reemplazado a los 34 minutos del segundo tiempo en medio del reconocimiento del público local, el volante analizó el triunfo ante los micrófonos oficiales: “Es una de las noches más especiales de mi vida y de mi carrera, para mí y para el club. Todavía soy joven, pero nunca la olvidaré. Me sentí muy bien sobre el campo, estoy rodeado de compañeros increíbles y el cuerpo técnico me da mucha confianza para jugar a mi manera”. En declaraciones previas, Paz ya había fundamentado su decisión de continuar en el fútbol italiano en lugar de forzar un regreso inmediato a España: “Siento que aquí tengo más espacio para crecer”.
La regularidad del futbolista en la Serie A y en el plano internacional repercute directamente en la Selección argentina. Integrante de la lista de 26 convocados para el Mundial 2026, su presente abrió el debate sobre la herencia de la camiseta número 10 vacante tras el retiro internacional de Lionel Messi, una expectativa alimentada semanas atrás por Emiliano Martínez tras consultarle públicamente en redes sociales si asumiría ese dorsal. Mientras Como busca retener a su principal figura técnica al menos hasta el desenlace de la temporada 2026/27, la cotización de Paz sigue en alza tras su actuación decisiva ante uno de los grandes del continente.