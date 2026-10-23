Noche consagratoria en la Champions: dos gigantes de Europa aceleran por Nico Paz tras brillar contra Manchester United

La tercera fecha de la fase de liga de la Champions League consagró a Nico Paz como una de las apariciones individuales más destacadas del certamen continental. El volante argentino de 22 años lideró a Como en la victoria por 4-1 sobre Manchester United. Paz abrió la cuenta a los dos minutos con un zurdazo al ángulo, asistió al griego Anastasios Douvikas a los 49 para el segundo tanto y marcó su doblete a los 57 tras recuperar una pelota en tres cuartos de cancha, cerrando su planilla como el jugador más valioso del encuentro. Su producción tuvo además una marca histórica: se convirtió en el futbolista más joven en registrar un gol y una asistencia en un mismo partido de Champions ante Manchester United desde el ruso Alan Dzagoev en 2009, y quedó como el segundo sudamericano de menor edad en anotarle a los ingleses en la competencia, por detrás de Lionel Messi en la final de 2009.