Caso Manchester City: los detalles de la histórica sanción y el plan de descenso que evalúa la Premier League
Descartado el plan de enviarlo a la cuarta división, las autoridades se inclinan por una deducción récord de puntos que sentencie el descenso al Championship y condicione su retorno. Multas millonarias, quita de títulos, trabas UEFA y los tiempos del fallo definitivo.
Resumen para apurados
- La Premier League evalúa descender al Manchester City mediante una histórica quita de puntos, tras hallarlo culpable de 114 infracciones financieras en Inglaterra.
- Se descartó expulsarlo a cuarta división para no desvirtuar el torneo actual. El plan incluye otra quita en segunda categoría para impedir que ascienda rápidamente.
- El fallo definitivo se espera para enero y podría incluir la pérdida de títulos pasados, trabas para jugar torneos UEFA y una crisis para sus dueños emiratíes.
Tras ratificarse la culpabilidad de Manchester City en 114 de los 115 cargos contables investigados, el debate disciplinario en el fútbol inglés ingresó en una fase operativa centrada exclusivamente en la magnitud del castigo. De acuerdo con información revelada por el diario Daily Mail, la alternativa de expulsar de inmediato al club de la Premier League y confinarlo a la League Two (cuarta categoría) quedó prácticamente descartada por el impacto inédito que acarrearía: despojarlo de la competencia a mitad de certamen obligaría a anular todos los resultados previos del torneo en disputa y dejaría al equipo sin calendario durante seis meses, afectando la estabilidad integral de la liga.
En contraposición, el castigo que cobra mayor fuerza contempla una “enorme” quita de puntos calculada de forma milimétrica para asegurar su descenso directo al Championship, combinada con una penalización económica sin antecedentes. El esquema en estudio incluye, además, una medida suplementaria: aplicar una segunda deducción de unidades a cumplir directamente en la segunda categoría, con el objetivo de impedir un ascenso inmediato y mantener a los Ciudadanos al menos dos temporadas fuera de la máxima división, una disposición que la English Football League (EFL) no está legalmente obligada a adoptar pero que, según estimaciones del medio británico, terminaría convalidando.
Al haber sido encontrado culpable en más del 50% de las imputaciones, el reglamento disciplinario habilita un abanico de diez posibles sanciones formales sobre la institución:
- Advertencia formal y amonestaciones institucionales.
- Multa económica de carácter extraordinario.
- Quita de puntos con aplicación retroactiva.
- Descenso de categoría forzado.
- Retiro formal de los títulos conquistados durante las nueve temporadas bajo análisis (ciclo que incluye tres Premier League, tres Copas de la Liga, una FA Cup y una Community Shield).
- Limitación en la cantidad de futbolistas que pueden inscribirse para certámenes continentales.
- Prohibición absoluta de incorporar nuevos jugadores para torneos de la UEFA.
- Prohibición de clasificar a competencias europeas.
- Descalificación inmediata de la edición continental en disputa.
- Exclusión total de futuras competiciones organizadas por la UEFA.
La definición de la pena no fue impuesta en esta primera resolución y se encuentra sujeta a los tiempos de la apelación tramitada por el club, cuyo veredicto final no se espera antes de finales de enero próximo, aunque la intención de la Premier League apunta a oficializar los alcances de la sanción previa resolución del tribunal de alzada. Más allá de lo deportivo —donde el conjunto de Enzo Maresca lidera con puntaje ideal tras siete fechas—, una penalización de esta escala pondría en jaque la continuidad del consorcio Abu Dhabi United Group y el jeque Mansour ante el escrutinio del Regulador Independiente del Fútbol británico, abriendo interrogantes severos sobre la viabilidad de sus ingresos y el sostenimiento económico de la entidad.