Caso Manchester City: los detalles de la histórica sanción y el plan de descenso que evalúa la Premier League

La definición de la pena no fue impuesta en esta primera resolución y se encuentra sujeta a los tiempos de la apelación tramitada por el club, cuyo veredicto final no se espera antes de finales de enero próximo, aunque la intención de la Premier League apunta a oficializar los alcances de la sanción previa resolución del tribunal de alzada. Más allá de lo deportivo —donde el conjunto de Enzo Maresca lidera con puntaje ideal tras siete fechas—, una penalización de esta escala pondría en jaque la continuidad del consorcio Abu Dhabi United Group y el jeque Mansour ante el escrutinio del Regulador Independiente del Fútbol británico, abriendo interrogantes severos sobre la viabilidad de sus ingresos y el sostenimiento económico de la entidad.