Nico Paz habló de la foto de Ciro Messi con la camiseta de Como: “Es un honor”

ð ð¦ð· A NICO PAZ le preguntaron sobre la FOTO DE CIRO MESSI con la CAMISETA DEL COMO y respondiÃ³ lo siguiente: "Es un HONOR que EL MEJOR JUGADOR DE LA HISTORIA tenga nuestra camiseta. Eso demuestra que estamos haciendo las cosas bien. No dimensionamos que tenemos un EQUIPO MUY BUENO, mucho mejor que hace 3 aÃ±os, y creo que estamos mejorando mucho dÃ­a a dÃ­a. Ver al HIJO DE MESSI con nuestra camiseta ES UN PLACER Y UN HONOR". ð¥