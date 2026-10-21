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Nico Paz habló de la foto de Ciro Messi con la camiseta de Como: “Es un honor”

El volante, figura del 4-1 ante Manchester United, se mostró emocionado por la imagen que publicó Antonela Roccuzzo. Evitó hablar de la camiseta “10”.

EN RACHA. Nico Paz marcó dos goles y dio una asistencia en la goleada de Como ante Manchester United.
EN RACHA. Nico Paz marcó dos goles y dio una asistencia en la goleada de Como ante Manchester United.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Nico Paz calificó de honor que Ciro Messi use la camiseta de Como tras brillar con dos goles ante Manchester United por Champions League.
  • La imagen fue difundida por Antonela Roccuzzo en redes, reflejando el vínculo cercano entre Lionel Messi y Cesc Fàbregas, entrenador del volante.
  • El nivel del joven de 22 años consolida el presente de su club y despierta expectativas sobre su eventual rol protagónico en la Selección argentina.
Resumen generado con IA

Nico Paz vivió una jornada especial. Después de marcar dos goles y dar una asistencia en la goleada 4-1 de Como ante Manchester United por la Champions League, el volante argentino se refirió a la foto de Ciro Messi, el hijo menor de Lionel Messi, con la camiseta de su equipo.

La imagen formó parte del álbum que Antonela Roccuzzo publicó en Instagram con los mejores momentos del mes de la familia, en el que Ciro aparece junto a su padre con la casaca del club italiano. Uno de los vínculos entre el capitán y Como es su amistad con Cesc Fàbregas, entrenador del equipo en el que juega Paz.

Consultado tras el partido, el volante no ocultó su emoción. Para Paz, es un honor que “el hijo del mejor jugador de la historia lleve nuestra camiseta”, y agregó que eso demuestra que el equipo está haciendo las cosas bien.

La pregunta por la “10”

Paz también destacó el crecimiento de Como, al que definió como un equipo mucho mejor que hace tres años y que mejora día a día. Además, repitió que ver al hijo de Messi con esa camiseta es un placer y un honor.

En la misma entrevista, le preguntaron por la posibilidad de heredar la camiseta número “10” que dejó vacante Messi tras su despedida de la selección argentina. El volante de 22 años, nacido en España pero que eligió representar a la Argentina, evitó responder sobre el tema.

Sin embargo, otro referente ya se había pronunciado. Después del amistoso ante Bolivia en Córdoba, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez le dejó un comentario en una publicación en el que, en inglés, le preguntó si era el nuevo número “10”.

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