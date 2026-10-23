El camarista Benjamín Moisá desafió la reforma de fueros

Mientras sus pares de la Sala II, María del Pilar Amenábar y María Dolores Leone Cervera, convalidaron la competencia ampliada para conceder una queja procesal, Moisá optó por abstenerse formalmente de dictar sentencia. En los fundamentos de su apartamiento, el magistrado remarcó que su título no habilita una función genérica e ilimitada. “En mi caso, concursé, fui seleccionado, propuesto y designado para desempeñar el cargo de Vocal de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial Capital. No concursé ni fui seleccionado ni designado para desempeñar el cargo de Vocal de la Cámara de Apelaciones en Documentos y Locaciones”, argumentó con dureza. Bajo esa premisa, afirmó que la garantía del juez natural protege al justiciable y que una simple modificación legislativa o reglamentaria no puede trasladar de forma automática atribuciones sustanciales sin un nuevo nombramiento constitucional.