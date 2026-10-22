Buenas noticias para San Martín: la AFA redujo la sanción de Nahuel Gallardo, que podrá jugar contra Quilmes

Una buena noticia para San Martín en la recta final de la Primera Nacional. El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió dar por cumplida la sanción de Nahuel Gallardo, quien había recibido tres fechas de suspensión por su expulsión frente a Gimnasia y Tiro de Salta. De esta manera, el lateral izquierdo quedó habilitado para regresar este sábado, cuando el “Santo” visite a Quilmes en un partido fundamental para sus aspiraciones de ingresar al Reducido.