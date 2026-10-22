Buenas noticias para San Martín: la AFA redujo la sanción de Nahuel Gallardo, que podrá jugar contra Quilmes
El Tribunal de Disciplina dio por cumplida la suspensión del defensor, expulsado tras un altercado con un jugador de Gimnasia y Tiro. Había recibido tres fechas de sanción, pero finalmente cumplió dos.
Resumen para apurados
- La AFA redujo la sanción a Nahuel Gallardo, defensor de San Martín de Tucumán, y lo habilitó para jugar este sábado ante Quilmes tras dar por cumplida su suspensión.
- El lateral había recibido tres fechas por un altercado ante Gimnasia y Tiro; el club apeló el fallo luego de que el otro jugador involucrado recibiera un perdón previo.
- Su regreso le brinda al DT Alejandro Orfila una pieza clave para visitar a Quilmes, en un duelo decisivo donde el equipo busca clasificar al Reducido a dos fechas del final.
Una buena noticia para San Martín en la recta final de la Primera Nacional. El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió dar por cumplida la sanción de Nahuel Gallardo, quien había recibido tres fechas de suspensión por su expulsión frente a Gimnasia y Tiro de Salta. De esta manera, el lateral izquierdo quedó habilitado para regresar este sábado, cuando el “Santo” visite a Quilmes en un partido fundamental para sus aspiraciones de ingresar al Reducido.
La decisión quedó oficializada en una nueva resolución del organismo, correspondiente al expediente 100004. El documento establece: “Se le da por cumplida la sanción al jugador Nahuel Ezequiel Gallardo, del Club San Martín de Tucumán. Art. 25 del Código Disciplinario”. Así, el castigo original quedó reducido de tres a dos encuentros, que el defensor ya cumplió frente a Atlanta y Midland.
El episodio que originó la suspensión ocurrió el 4 de octubre, después del triunfo por 1-0 sobre Gimnasia y Tiro en La Ciudadela. Una vez finalizado el partido, Gallardo protagonizó un altercado con Lautaro Gordillo, delantero del conjunto salteño. El árbitro Maximiliano Manduca expulsó a ambos futbolistas y, posteriormente, el Tribunal les aplicó tres fechas de suspensión.
La dirigencia de San Martín no estuvo de acuerdo con aquella decisión y presentó un descargo acompañado de material audiovisual, con el objetivo de demostrar que Gallardo no había cometido una agresión que justificara el castigo. Sin embargo, el organismo rechazó inicialmente el reclamo y mantuvo la pena.
Un antecedente que abrió la puerta
La situación cambió cuando la AFA resolvió darle por cumplida la sanción a Gordillo después de una sola fecha. El delantero de Gimnasia y Tiro había recibido exactamente el mismo castigo que Gallardo por el incidente, pero fue habilitado antes de lo previsto.
Ante esa diferencia de criterios, la comisión directiva del “Santo” volvió a reclamar una revisión. Finalmente, el Tribunal también modificó la situación disciplinaria del lateral tucumano, aunque en su caso después de haber cumplido dos jornadas.
La resolución representa un alivio para Alejandro Orfila, que recuperará una alternativa para el sector izquierdo de la defensa en un momento decisivo de la temporada.
San Martín viene de protagonizar una remontada frente a Midland, al que derrotó por 3-2 después de comenzar perdiendo por dos goles. Esa victoria le permitió alcanzar los 46 puntos y mantenerse a dos unidades de Deportivo Maipú, que ocupa el último puesto de clasificación al Reducido en la Zona B.
Con apenas dos fechas por disputarse, el equipo necesita seguir sumando y esperar resultados favorables. Su próximo compromiso será este sábado, desde las 16, frente a Quilmes en el estadio Centenario. Después cerrará la fase regular como local contra Colegiales.
En ese contexto, la habilitación de Gallardo llega en un momento oportuno. Ahora será Orfila quien deberá decidir si lo devuelve a la titularidad o si mantiene las alternativas utilizadas durante su ausencia.