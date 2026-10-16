Liga Tucumana: San Fernando ganó el duelo de punteros ante Bella Vista y se afianza en la cima

La novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Tucumana de Fútbol dejó movimientos importantes en las posiciones de las distintas zonas, con nuevos líderes, goleadas y partidos pendientes. Argentinos del Norte dio el golpe en el grupo B al vencer como visitante a Sportivo Guzmán y convertirse en el nuevo puntero. En el grupo C, Garmendia FC continúa invicto, mientras que en el D San Fernando se quedó con un duelo clave ante Bella Vista. Sin embargo, la noticia más preocupante se produjo en Simoca, donde el encuentro entre Unión Simoca y Santa Rosa debió ser suspendido por el lanzamiento de pirotecnia que afectó a dos futbolistas visitantes.