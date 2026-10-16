Liga Tucumana: San Fernando ganó el duelo de punteros ante Bella Vista y se afianza en la cima

Resumen para apurados
- San Fernando venció 2-1 a Bella Vista en Tucumán por la novena fecha del Clausura y se consolidó como líder absoluto del Grupo D de la Liga Tucumana de Fútbol.
- La fecha dejó a Argentinos del Norte como líder del Grupo B, mientras que en Simoca el juego debió suspenderse luego de que pirotecnia hiriera a dos futbolistas visitantes.
- Con tablas ajustadas en la recta decisiva, se aguarda la resolución disciplinaria por los incidentes en Simoca y la disputa de los encuentros pendientes que definirán la fecha.
La novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Tucumana de Fútbol dejó movimientos importantes en las posiciones de las distintas zonas, con nuevos líderes, goleadas y partidos pendientes. Argentinos del Norte dio el golpe en el grupo B al vencer como visitante a Sportivo Guzmán y convertirse en el nuevo puntero. En el grupo C, Garmendia FC continúa invicto, mientras que en el D San Fernando se quedó con un duelo clave ante Bella Vista. Sin embargo, la noticia más preocupante se produjo en Simoca, donde el encuentro entre Unión Simoca y Santa Rosa debió ser suspendido por el lanzamiento de pirotecnia que afectó a dos futbolistas visitantes.
Unión Simoca-Santa Rosa: una suspensión que empañó la jornada
En Simoca, la capital del sulky, el partido entre Unión Simoca y Santa Rosa fue suspendido a los 69 minutos, cuando el conjunto local ganaba 5-1. Con ese resultado, el “Merengue” se acercaba a los primeros puestos del grupo E, pero el encuentro terminó abruptamente por un episodio protagonizado por algunos simpatizantes locales.
Una gran cantidad de pirotecnia lanzada desde la tribuna terminó afectando a dos jugadores de Santa Rosa. El lateral izquierdo Julio Medina sufrió una lesión en un oído y debió ser trasladado al hospital de la ciudad, mientras que el lateral derecho Gustavo Chamorro sufrió una quemadura cerca de uno de sus ojos.
En las imágenes de la transmisión del encuentro se observa cómo los cohetes llegan hasta la mitad de la cancha y cómo los futbolistas visitantes caen afectados por las detonaciones. Una situación que, además de poner en riesgo la integridad física de los jugadores de Santa Rosa, también pudo haber perjudicado a los propios futbolistas de Unión Simoca.
Hasta el momento de la suspensión, el “Merengue” había construido una amplia ventaja con goles de Luciano Argañaraz, de penal; Ricardo Gómez, en dos oportunidades; Braian Zenteno y Francisco Serrano. José Luis Romero había descontado para Santa Rosa.
La actividad de esta zona continuará el domingo, desde las 16, con el encuentro entre La Providencia y San Ramón. Por su parte, Concepción FC, que suma 15 puntos y se mantiene en la pelea por los primeros puestos, recibirá a Ñuñorco el miércoles, a las 21.
Grupo B: Argentinos del Norte dio el golpe y es puntero
Argentinos del Norte consiguió una victoria de enorme valor en su visita a Sportivo Guzmán. El “Sagrado” se impuso 3-0 y quedó como líder del grupo B, con 15 puntos, al superar a su rival de turno, que permanece con 12.
El equipo conducido por Walter Perea encaminó el triunfo durante la primera parte, con goles de Martín Paz y Javier Álvarez. En el complemento, Juan González sentenció el resultado y aseguró tres puntos fundamentales para un Argentinos del Norte que se ilusiona con mantenerse en lo más alto de la tabla.
En otro de los encuentros de la zona, San Antonio consiguió una victoria como visitante al derrotar 1-0 a Amalia.
Grupo C: Garmendia FC sigue firme e invicto
Garmendia FC no detiene su marcha. El conjunto volvió a ganar, esta vez por 2-0 frente a Cruz Alta, y continúa como cómodo líder del grupo C, con 21 puntos y sin conocer la derrota: acumula seis victorias y tres empates.
Walter Corbalán, de penal, abrió el camino para el triunfo, mientras que Aquiles Villagrán completó la cuenta. Con una campaña sólida y regular, Garmendia se consolida como uno de los equipos más destacados del Clausura.
Por su parte, Unión del Norte y San Juan protagonizaron uno de los encuentros más atractivos de la jornada, al igualar 4-4. Para los “Cuervos” de Burruyacú marcaron Martín Espinoza, en dos ocasiones, Máximo Ávila y Nicolás Herrera.
La programación continuará el domingo, desde las 16, con el enfrentamiento entre San Lorenzo de Delfín Gallo y Lastenia. Además, permanece pendiente el interzonal entre Atlético Concepción y Tucumán Central.
Grupo D: San Fernando ganó un duelo clave
En el grupo D, San Fernando se quedó con un triunfo importante en el enfrentamiento entre dos de los principales protagonistas de la zona. Superó 2-1 a Bella Vista, con goles de Luis Parrado y Leonardo Aguirre, y llegó a los 18 puntos para afirmarse en lo más alto de la tabla. Gastón Olmos descontó para el conjunto derrotado.
Almirante Brown también hizo su parte y consiguió una contundente victoria por 5-2 frente a Famaillá. Suma 17 unidades y tiene un partido pendiente frente a San Pablo. Para Brown, Alejo Distaulo por duplicado, Joaquín Juárez, tambien por duplicado y Lautaro Herrera convirtieron los dos go.
Con estos resultados, San Fernando lidera con 18 puntos, seguido por Almirante Brown (17), Bella Vista (15), Famaillá (10), San Pablo (9), Ateneo (6) y Santa Lucía (6). La escasa diferencia entre los primeros tres mantiene abierta la pelea por el liderazgo.
Grupo E: Azucarera Argentina festejó ante Alto Verde
Azucarera Argentina consiguió una victoria ajustada, pero valiosa, al derrotar 1-0 a Alto Verde. Juan Pablo Carrazana, de penal, marcó el único gol del encuentro y le permitió al conjunto azucarero sumar tres puntos importantes.
Alto Verde, que llegaba con 14 unidades, no pudo aprovechar la oportunidad de acercarse a la cima. Azucarera Argentina, por su parte, alcanzó los 11 puntos y buscará seguir escalando posiciones en una zona que todavía tiene compromisos pendientes.
Grupo A: tres partidos se jugarán el miércoles
La actividad correspondiente al grupo A continuará el miércoles, cuando se disputen tres encuentros: All Boys-San José, Experimental-Talleres y Juventud Unida-Central Norte.
En tanto, el lunes se jugará el interzonal entre San Pablo y Villa Mitre, otro de los compromisos que completarán el calendario de la novena fecha.
Grupo F: el líder Deportivo Aguilares juega por la noche
La programación del grupo F tendrá una intensa actividad durante el fin de semana. Este sábado, desde las 16, Santa Ana se medirá con Graneros, mientras que a las 21 llegará el turno del líder e invicto Deportivo Aguilares, que recibirá a Deportivo Llorens con la intención de prolongar su buen momento.
La fecha continuará el domingo con dos encuentros: Marapa-Sportivo Trinidad y San Lorenzo de Santa Ana-Jorge Newbery.
Con varios partidos todavía pendientes, el Clausura tucumano entra en una etapa en la que cada punto comienza a tener mayor importancia. Argentinos del Norte aprovechó su oportunidad para trepar a la cima, Garmendia FC ratificó su condición de invicto y San Fernando dio un paso importante en el grupo D. La contracara fue lo ocurrido en Simoca, donde el uso de pirotecnia obligó a interrumpir un partido y dejó a dos futbolistas visitantes afectados.