El infectólogo Hugo Pizzi explicó cómo actúa la ameba “comecerebros” y por qué el tiempo es clave

Una de las vías de ingreso que describió es la nasal. Cuando el agua contaminada entra por la nariz, la ameba puede desplazarse a través de los tejidos y alcanzar el cerebro. “Empieza la ameba a caminar con pseudópodos, falsos pies. Se traslada, pasa un huesito que se llama hueso etmoides, todo criboso, lo pasa porque tiene agujeritos y va al cerebro”, detalló.