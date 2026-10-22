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Una mujer arbitrará a Los Pumas: Hollie Davidson dirigirá el partido ante Francia en el Stade de France

World Rugby confirmó a Luke Pearce, Nika Amashukeli y Davidson para la gira europea. La escocesa fue la primera mujer en dirigir un Seis Naciones masculino.

DEBUT. Hollie Davidson dirigirá por primera vez a Los Pumas, en el cierre de la gira ante Francia.
DEBUT. Hollie Davidson dirigirá por primera vez a Los Pumas, en el cierre de la gira ante Francia.
Por Redacción Deportes Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • World Rugby designó a Hollie Davidson para arbitrar a Los Pumas ante Francia el 21 de noviembre en París, cerrando la fase regular de la gira europea.
  • La gira incluye duelos previos ante Irlanda e Italia dirigidos por Pearce y Amashukeli. Davidson fue la primera mujer en arbitrar en el Seis Naciones masculino.
  • La designación marca su debut dirigiendo a la selección argentina e impulsa la presencia femenina en el rugby internacional de elite rumbo a las finales de Twickenham.
Resumen generado con IA

La gira de noviembre ya tiene a sus jueces. World Rugby dio a conocer las designaciones para los tres partidos que Los Pumas disputarán en Europa por la segunda etapa del Nations Championship, ante Irlanda, Italia y Francia, y en la lista aparece uno de los nombres que más llamó la atención del arbitraje mundial en los últimos años.

El primer compromiso será el viernes 6 de noviembre ante Irlanda, en el Aviva Stadium de Dublín. El encargado de impartir justicia será el inglés Luke Pearce, uno de los referís con más experiencia del circuito internacional.

Una semana después, el sábado 14, el equipo de Felipe Contepomi visitará a Italia en el estadio Luigi Ferraris de Génova. Ante el seleccionado que dirige el argentino Gonzalo Quesada, el árbitro será el georgiano Nika Amashukeli.

Una árbitra de récords

El cierre de la etapa clasificatoria será el sábado 21, frente a Francia en el Stade de France de París. Allí, el silbato estará en manos de la escocesa Hollie Davidson, que dirigirá por primera vez un partido de Los Pumas.

Davidson acumula hitos. En 2022 se convirtió en la primera mujer en arbitrar un test match masculino, en el duelo entre Portugal e Italia, y en febrero de este año fue la primera en dirigir un partido del Seis Naciones masculino, cuando Irlanda le ganó 20-13 a Italia en Dublín. También estuvo a cargo de la final del último Mundial femenino, en la que Inglaterra venció a Canadá.

El último fin de semana de noviembre, del 27 al 29, se jugarán las finales del certamen en Twickenham, Londres, donde el rival de Los Pumas dependerá de su ubicación en la tabla. World Rugby confirmará más adelante a los árbitros de esa instancia, mientras el seleccionado se prepara con un campamento en la capital inglesa.

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