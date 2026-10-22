Una mujer arbitrará a Los Pumas: Hollie Davidson dirigirá el partido ante Francia en el Stade de France

Davidson acumula hitos. En 2022 se convirtió en la primera mujer en arbitrar un test match masculino, en el duelo entre Portugal e Italia, y en febrero de este año fue la primera en dirigir un partido del Seis Naciones masculino, cuando Irlanda le ganó 20-13 a Italia en Dublín. También estuvo a cargo de la final del último Mundial femenino, en la que Inglaterra venció a Canadá.